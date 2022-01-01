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خامنئي يجهش بالبكاء... فيديو
خامنئي يجهش بالبكاء... فيديو
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T14:21+0000
2022-01-01T14:21+0000
أخبار إيران
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وحسب الفيديو، الذي نشره موقع إيران بالعربي، أجهش علي خامنئي بالبكاء وهو يقول:وكان خامنئي، قد اعتبر قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي". وقال، إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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أخبار إيران

خامنئي يجهش بالبكاء... فيديو

14:21 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / -المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي
المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / -
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو يجهش بالبكاء خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.
وحسب الفيديو، الذي نشره موقع إيران بالعربي، أجهش علي خامنئي بالبكاء وهو يقول:
"أقرأ حاليا أحد الكتب حول مناقب الشهيد سليماني وقد كتبه أحد أصدقائه القدامى...عنوان الكتاب "سليماني الذي أعرفه" وجاء فيه أن الشهيد سليماني انتظر أمام غرفة عمليات أحد أحفاد صديقه الشهيد، وعندما انتهت العملية بقي منتظرا في المستشفى، فقالت والدة ذلك الطفل "يمكنكم المغادرة" فرد عليها سليماني بالقول... والدكم استشهد بدلا مني والآن أنا أقف بدلا عنه".
وكان خامنئي، قد اعتبر قاسم سليماني نموذجًا لشباب المنطقة، واصفا إياه بـ"الحدث الوطني والدولي". وقال، إن "قتلة قاسم سليماني مثل ترامب وأمثاله سيكونون من بين منسيي التاريخ وسيضيعون في مزبلة التاريخ"، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمن جريمتهم الدنيوية".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.
وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني.
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