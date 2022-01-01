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https://arabic.sputniknews.com/20220101/شيرين-عبد-الوهاب-تكشف-عن-معاناتها-من-وجود-عفاريت-في-منزلها-فيديو-1054826166.html
شيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"... فيديو
شيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"... فيديو
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"، قائلة: "عندي شوية عفاريت في البيت حلوين ومصاحبهم". 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:02+0000
2022-01-01T15:02+0000
2022-01-01T15:02+0000
شيرين عبد الوهاب
أخبار الفنانين في مصر
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وأوضحت شيرين، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC، أنها "تسمع بعض الحاجات تناديها وتتحدث معها"، مؤكدة أن "الحاجة تبقى أمام عينيها وفجأة تختفي".وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت الشهر الماضي، طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.وأحيت بعدها، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر
شيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"... فيديو
كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن معاناتها من "وجود عفاريت في منزلها"، قائلة: "عندي شوية عفاريت في البيت حلوين ومصاحبهم".
وأوضحت شيرين، خلال حوارها مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة DMC، أنها "تسمع بعض الحاجات تناديها وتتحدث معها"، مؤكدة أن "الحاجة تبقى أمام عينيها وفجأة تختفي".
وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت الشهر الماضي،
طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب
، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.
وأحيت بعدها، حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما
أطلت عليهم وقد حلقت شعرها
، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
وتزوجت
شيرين عبد الوهاب
من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.