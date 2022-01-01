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فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات
فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات
قررت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، إلزام الأطفال بارتداء الكمامة في المواصلات العامة بالبلاد، كجزء من أحدث إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T19:11+0000
2022-01-01T19:11+0000
فرنسا
فيروس كورونا
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وقالت الحكومة في مرسوم إن القرار سيطبق قريبا على الأطفال بداية من سن 6 سنوات فما فوق، بحسب "فرنس برس".وكان ارتداء الكمامات إلزاميا في السابق على الأشخاص بداية من سن 11 عاما، لكن باريس تشدد القيود نظرا لتفشي متحور "أوميكرون" السريع.وبداية من يوم الاثنين، سيتعين على الأطفال البالغين من العمر ست سنوات ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات العامة داخل الحدود الوطنية، بينما لن تقدم شركات النقل أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أسابيع بداية من نفس التاريخ.وكان رئيس الوزراء جان كاستكس قد رفع الحظر عن المشروبات والأطعمة في وسائل النقل الأسبوع الماضي.وأشار متحدث باسم مشغل السكك الحديدية الوطنية إلى أن القيود الأخيرة تعني أنه لن يُسمح للركاب بإزالة أقنعة الوجه حتى لتناول الطعام أو الشراب.وأعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 219126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.
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فرنسا, فيروس كورونا

فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة في المواصلات

19:11 GMT 01.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021
رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، بلجيكا 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قررت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، إلزام الأطفال بارتداء الكمامة في المواصلات العامة بالبلاد، كجزء من أحدث إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت الحكومة في مرسوم إن القرار سيطبق قريبا على الأطفال بداية من سن 6 سنوات فما فوق، بحسب "فرنس برس".
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وكان ارتداء الكمامات إلزاميا في السابق على الأشخاص بداية من سن 11 عاما، لكن باريس تشدد القيود نظرا لتفشي متحور "أوميكرون" السريع.
وبداية من يوم الاثنين، سيتعين على الأطفال البالغين من العمر ست سنوات ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات العامة داخل الحدود الوطنية، بينما لن تقدم شركات النقل أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أسابيع بداية من نفس التاريخ.
وكان رئيس الوزراء جان كاستكس قد رفع الحظر عن المشروبات والأطعمة في وسائل النقل الأسبوع الماضي.
وأشار متحدث باسم مشغل السكك الحديدية الوطنية إلى أن القيود الأخيرة تعني أنه لن يُسمح للركاب بإزالة أقنعة الوجه حتى لتناول الطعام أو الشراب.
وأعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 219126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.
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