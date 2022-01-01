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https://arabic.sputniknews.com/20220101/محمد-رمضان-يستعين-بعادل-إمام-في-أولى-أغنياته-بـ-2022-فيديو-1054838385.html
محمد رمضان يستعين بعادل إمام في أولى أغنياته بـ 2022... فيديو
محمد رمضان يستعين بعادل إمام في أولى أغنياته بـ 2022... فيديو
طرح الفنان المصري محمد رمضان أولى مفاجآته الفنية في 2022، اليوم السبت، من خلال أغنية جديدة استعان فيها بالزعيم عادل إمام. 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T21:36+0000
2022-01-01T21:36+0000
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وشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "متعودة" المطرب الجزائري سولكينغ، واستعان محمد رمضان في أغنيته بجملة شهيرة لعادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".وتعد عبارة "متعودة دايما" من أشهر إفيهات عادل إمام خلال المسرحية التي تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 1976.وسُمع صوت عادل إمام وهو يقول الإفيه الشهير في مطلع أغنية محمد رمضان وآخرها.يشار إلى أن محمد رمضان كان قد شارك خلال العام الماضي في العديد من الحفلات الغنائية في مصر والعراق ودبي وجدة.إلا أن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.وقال هاني شاكر وقتها إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه.وأضاف "لذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".
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عادل إمام, محمد رمضان, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر, مصر

محمد رمضان يستعين بعادل إمام في أولى أغنياته بـ 2022... فيديو

21:36 GMT 01.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، محمد رمضان
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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طرح الفنان المصري محمد رمضان أولى مفاجآته الفنية في 2022، اليوم السبت، من خلال أغنية جديدة استعان فيها بالزعيم عادل إمام.
وشارك في الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "متعودة" المطرب الجزائري سولكينغ، واستعان محمد رمضان في أغنيته بجملة شهيرة لعادل إمام في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة".
وتعد عبارة "متعودة دايما" من أشهر إفيهات عادل إمام خلال المسرحية التي تم عرضها لأول مرة في يونيو/حزيران 1976.
وسُمع صوت عادل إمام وهو يقول الإفيه الشهير في مطلع أغنية محمد رمضان وآخرها.
يشار إلى أن محمد رمضان كان قد شارك خلال العام الماضي في العديد من الحفلات الغنائية في مصر والعراق ودبي وجدة.
إلا أن نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.
وقال هاني شاكر وقتها إن "نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس"، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه.
وأضاف "لذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه".
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