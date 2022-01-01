وزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع فيروس كورونا

وقال الوزير البريطاني إن فرض قيود جديدة لمواجهة جائحة كورونا سيكون "ملاذا أخيرا" في إنجلترا، على الرغم من زيادة عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأوضح وزير الصحة البريطاني أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة مستقر، مشيرا إلى أن المسار الحالي الذي تشهده البلاد يختلف عن المسار الذي شهدته العام الماضي خلال موجة ألفا.وقال إن الدولة في وضع أفضل بفضل حملة التطعيم المكثفة، موضحا أن الحكومة قررت عدم فرض قيود جديدة خلال العطلات في إنجلترا خلافا لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.وتوقع وزير الصحة البريطاني أن تتعرض المؤسسات الصحية "حتما" للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب "الارتفاع الحاد" في عدد حالات الاستشفاء.وشهدت المملكة المتحدة، إحدى الدول الأكثر تضررا، تسجيل أكثر من 148,600 وفاة بسبب جائحة كورونا، وترصد يوميا عددا قياسيا من الإصابات حيث أعلنت أمس الجمعة تسجيل أكثر من 189 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة.كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحورة أوميكرون تبدو أقل خطرا من دلتا.
وأوضح وزير الصحة البريطاني أن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة مستقر، مشيرا إلى أن المسار الحالي الذي تشهده البلاد يختلف عن المسار الذي شهدته العام الماضي خلال موجة ألفا.
وقال إن الدولة في وضع أفضل بفضل حملة التطعيم المكثفة، موضحا أن الحكومة قررت عدم فرض قيود جديدة خلال العطلات في إنجلترا خلافا لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وتوقع وزير الصحة البريطاني أن تتعرض المؤسسات الصحية "حتما" للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب "الارتفاع الحاد" في عدد حالات الاستشفاء.
وشهدت المملكة المتحدة، إحدى الدول الأكثر تضررا، تسجيل أكثر من 148,600 وفاة بسبب جائحة كورونا، وترصد يوميا عددا قياسيا من الإصابات حيث أعلنت أمس الجمعة تسجيل أكثر من 189 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة.
كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحورة أوميكرون تبدو أقل خطرا من دلتا.