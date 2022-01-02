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https://arabic.sputniknews.com/20220102/أهداف-مباراة-برايتون-وإيفرتون-3--2-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054868779.html
أهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
أهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق فريق برايتون فوزا مهما على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:34+0000
2022-01-02T17:34+0000
2022-01-02T17:34+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وسجل أهداف برايتون، أليكسيس ماك أليستر (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و71، ودان بورن في الدقيقة 21، فيما سجل هدفي إيفرتون أنتوني جوردون في الدقيقتين 53 و76.ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
أهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق فريق برايتون فوزا مهما على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف برايتون، أليكسيس ماك أليستر (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و71، ودان بورن في الدقيقة 21، فيما سجل هدفي
إيفرتون
أنتوني جوردون في الدقيقتين 53 و76.
ورفع
برايتون
رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.