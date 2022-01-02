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التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
طالب التحالف العربي لدعم الشرعية، المدنيين بإخلاء معسكر تابع لجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن فورا، وقبل منتصف ليل اليوم الأحد. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T18:06+0000
2022-01-02T18:06+0000
اليمن
أنصار الله
صاروخ باليستي
التحالف العربي
أخبار السعودية اليوم
محافظة البيضاء
السعودية
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جاء ذلك في بيان للتحالف بعدما نشر صورا قال إنها تثبت قيام "أنصار الله" باتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية في المعسكر الذي أطلقت منه صواريخ باليستية ضد القوات الحكومية.وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): " نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورا".وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء (9 مساء بتوقيت غرينتش)".وتابع التحالف: "المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطى".والخميس الماضي، نشر التحالف صورا قال إنها تكشف استحداث "أنصار الله" مركز للجمارك داخل معسكر السوادية و"اتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية".واتهم التحالف "أنصار الله" وقتها، باستخدام المعسكر في "إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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اليمن, أنصار الله, صاروخ باليستي, التحالف العربي, أخبار السعودية اليوم, محافظة البيضاء, السعودية

التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"

18:06 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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طالب التحالف العربي لدعم الشرعية، المدنيين بإخلاء معسكر تابع لجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن فورا، وقبل منتصف ليل اليوم الأحد.
جاء ذلك في بيان للتحالف بعدما نشر صورا قال إنها تثبت قيام "أنصار الله" باتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية في المعسكر الذي أطلقت منه صواريخ باليستية ضد القوات الحكومية.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): " نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورا".
وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء (9 مساء بتوقيت غرينتش)".
وتابع التحالف: "المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطى".
والخميس الماضي، نشر التحالف صورا قال إنها تكشف استحداث "أنصار الله" مركز للجمارك داخل معسكر السوادية و"اتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية".
واتهم التحالف "أنصار الله" وقتها، باستخدام المعسكر في "إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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