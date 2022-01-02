الكويت تعطل الدراسة في الجامعات وتؤجل امتحانات الثانوي بسبب الأحوال الجوية

وحسب بيان نشرته وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت تعطيل الدراسة في الجامعات غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.وأوضح البيان الممهور باسم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، علي المنصف، أنه تقرر نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، "وقف الدراسة غداً الاثنين الموافق 3-1-2022 للطلبة في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية".وأكد البيان كذلك "تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غد الإثنين"، بالإضافة إلى "تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها".لكن البيان شدد على "استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر و الحادي عشر".
أجلت الكويت امتحانات المرحلة الثانوية، وعطلت الدراسة في الجامعات غدا بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.
وحسب بيان نشرته وزارة التربية الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت تعطيل الدراسة في الجامعات غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.
نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف وقف الدراسة غداً الاثنين الموافق 3-1-2022 للطلبة في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها pic.twitter.com/xs30Ap8CrO
وأوضح البيان الممهور باسم وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، علي المنصف، أنه تقرر نظرًا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها البلاد، "وقف الدراسة غداً الاثنين الموافق 3-1-2022 للطلبة في كافة المدارس الحكومية (التعليم العام – التعليم الديني – التربية الخاصة) والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية".
الدراسية العربية والأجنبية.
كما تم تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر و الحادي عشر ليوم غد الإثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون و الجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها
وأكد البيان كذلك "تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غد الإثنين"، بالإضافة إلى "تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها".
الرسمي الإجراءات الخاصة بها.
وأكد معالي الوزير الدكتور علي المضف استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر و الحادي عشر عبر بيان تصدره الوزارة اليوم.