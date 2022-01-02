اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية

وقال التحالف العربي في بيان، نقله التلفزيون السعودي، الأحد "بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".وأضاف التحالف أن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني".في وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
في وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.