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اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية
اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الأحد/الاثنين، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء "استجابة للتهديد"، مؤكدا أن "المعسكر يستخدم... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T23:29+0000
2022-01-02T23:29+0000
أخبار اليمن الأن
التحالف العربي
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وقال التحالف العربي في بيان، نقله التلفزيون السعودي، الأحد "بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".وأضاف التحالف أن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني".في وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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أخبار اليمن الأن, التحالف العربي

اليمن.. التحالف يعلن بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية

23:29 GMT 02.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarطيران التحالف العربي - مقاتلات "إف-15" (F-15) السعودية
طيران التحالف العربي - مقاتلات إف-15 (F-15) السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ليل الأحد/الاثنين، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء "استجابة للتهديد"، مؤكدا أن "المعسكر يستخدم للتخزين والإمداد وإطلاق أسلحة نوعية".
وقال التحالف العربي في بيان، نقله التلفزيون السعودي، الأحد "بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".
وأضاف التحالف أن "المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية، واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني".
على جانب آخر، قال تلفزيون المسيرة الناطق باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، إن طيران التحالف استهدف ساحة جمارك السوادية بـ 7 غارات.
في وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، أن دفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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