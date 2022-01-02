https://arabic.sputniknews.com/20220102/بايدن-يقول-إن-واشنطن-سترد-بحسم-إذا-هاجمت-روسيا-أوكرانيا-1054876022.html

بايدن يقول إن واشنطن "سترد بحسم" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

بايدن يقول إن واشنطن "سترد بحسم" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا

أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بشكل... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T22:26+0000

2022-01-02T22:26+0000

2022-01-02T22:26+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن

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وأضاف البيت الأبيض أن بايدن والرئيس الأوكراني أكدا دعمها للجهود السياسية والحوار الاستراتيجي مع روسيا لحل الأزمة.كان الرئيس الأمريكي أعرب في وقت سابق، عن أمله في أن تؤدي مفاوضات الضمانات الأمنية مع روسيا بشأن التوترات مع أوكرانيا إلى إحراز تقدم كبير.وقال بايدن "حسنا، لقد فهمت أنه تمت الموافقة على عقد 3 مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر.. أتوقع دائما التفاوض وإحراز تقدم".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220101/أوكرانيا-تمنع-السفن-الروسية-من-دخول-موانئها-ومياهها-الداخلية-اعتبارا-من-اليوم-1054811721.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن