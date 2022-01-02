https://arabic.sputniknews.com/20220102/فاوتشي-يحذر-من-زيادة-إصابات-أوميكرون-في-أمريكا-والضغط-على-المستشفيات-1054867374.html

فاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات

فاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات

حذر كبير خبراء الامراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، من زيادة معدلات الإصابة بأوميكرون، لأنها ستضغط على منظومة الرعاية الصحية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T17:00+0000

2022-01-02T17:00+0000

2022-01-02T17:00+0000

أمريكا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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ووفقا لتصريحات أدلى بها فاوتشي لـ شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، أكد أن الخطر لا يزال قائما من حدوث زيادة في العلاج بالمستشفيات بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات المبكرة إلى أن متحور أوميكرون خطير.وقال: "تكمن الصعوبة الوحيدة في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل الاستشفاء مع أوميكرون أقل مما هو عليه مع دلتا، فلا يزال هناك خطر يتمثل في زيادة عدد حالات الاستشفاء التي قد تضغط على نظام الرعاية الصحية".وتابع: "ومع ذلك، يبدو في الواقع أن (أوميكرون) قد يكون أقل حدة، على الأقل من البيانات التي جمعناها من جنوب أفريقيا، ومن المملكة المتحدة وحتى بعض البيانات الأولية من هنا في الولايات المتحدة".وأضاف فاوتشي أن مركز السيطرة على الأمراض سيخرج قريبًا بتوضيح حول ما إذا كان الأشخاص المصابون بكورونا، يجب أن يختبروا نتائج سلبية لمغادرة العزلة، بعد الارتباك الأسبوع الماضي بشأن التوجيه الذي سيسمح للأشخاص بالمغادرة بعد خمسة أيام دون أعراض.وقال: "كان هناك بعض القلق بشأن سبب عدم طلبنا من الناس في تلك الأيام الخمسة لإجراء الاختبار، هذا شيء قيد الدراسة الآن، وأعتقد أننا سنسمع المزيد عن ذلك في اليوم التالي أو نحو ذلك من مركز السيطرة على الأمراض".إلى ذلك فقد تم تقدير متغير أوميكرون بنسبة 58.6% من متغيرات الفيروس التاجي المنتشرة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 25 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346869 فيروس كورونا جديد أمس السبت، فيما ارتفع عدد الوفيات بها بما لا يقل عن 377 إلى 828562.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/إصابات-كورونا-تقفز-حاجز-الـ-50-مليون-في-أمريكا-1053908994.html

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أمريكا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون