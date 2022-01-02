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https://arabic.sputniknews.com/20220102/فاوتشي-يحذر-من-زيادة-إصابات-أوميكرون-في-أمريكا-والضغط-على-المستشفيات-1054867374.html
فاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
فاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
حذر كبير خبراء الامراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، من زيادة معدلات الإصابة بأوميكرون، لأنها ستضغط على منظومة الرعاية الصحية. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T17:00+0000
2022-01-02T17:00+0000
أمريكا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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ووفقا لتصريحات أدلى بها فاوتشي لـ شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، أكد أن الخطر لا يزال قائما من حدوث زيادة في العلاج بالمستشفيات بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات المبكرة إلى أن متحور أوميكرون خطير.وقال: "تكمن الصعوبة الوحيدة في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل الاستشفاء مع أوميكرون أقل مما هو عليه مع دلتا، فلا يزال هناك خطر يتمثل في زيادة عدد حالات الاستشفاء التي قد تضغط على نظام الرعاية الصحية".وتابع: "ومع ذلك، يبدو في الواقع أن (أوميكرون) قد يكون أقل حدة، على الأقل من البيانات التي جمعناها من جنوب أفريقيا، ومن المملكة المتحدة وحتى بعض البيانات الأولية من هنا في الولايات المتحدة".وأضاف فاوتشي أن مركز السيطرة على الأمراض سيخرج قريبًا بتوضيح حول ما إذا كان الأشخاص المصابون بكورونا، يجب أن يختبروا نتائج سلبية لمغادرة العزلة، بعد الارتباك الأسبوع الماضي بشأن التوجيه الذي سيسمح للأشخاص بالمغادرة بعد خمسة أيام دون أعراض.وقال: "كان هناك بعض القلق بشأن سبب عدم طلبنا من الناس في تلك الأيام الخمسة لإجراء الاختبار، هذا شيء قيد الدراسة الآن، وأعتقد أننا سنسمع المزيد عن ذلك في اليوم التالي أو نحو ذلك من مركز السيطرة على الأمراض".إلى ذلك فقد تم تقدير متغير أوميكرون بنسبة 58.6% من متغيرات الفيروس التاجي المنتشرة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 25 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346869 فيروس كورونا جديد أمس السبت، فيما ارتفع عدد الوفيات بها بما لا يقل عن 377 إلى 828562.
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أمريكا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

فاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات

17:00 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / Carl de Souzaأمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020
أمريكا اللاتينية بؤرة تفشي فيروس كورونا - البرازيل يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / Carl de Souza
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حذر كبير خبراء الامراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، من زيادة معدلات الإصابة بأوميكرون، لأنها ستضغط على منظومة الرعاية الصحية.
ووفقا لتصريحات أدلى بها فاوتشي لـ شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأحد، أكد أن الخطر لا يزال قائما من حدوث زيادة في العلاج بالمستشفيات بسبب عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات المبكرة إلى أن متحور أوميكرون خطير.
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وقال: "تكمن الصعوبة الوحيدة في أنه إذا كان لديك الكثير من الحالات، حتى لو كان معدل الاستشفاء مع أوميكرون أقل مما هو عليه مع دلتا، فلا يزال هناك خطر يتمثل في زيادة عدد حالات الاستشفاء التي قد تضغط على نظام الرعاية الصحية".
وتابع: "ومع ذلك، يبدو في الواقع أن (أوميكرون) قد يكون أقل حدة، على الأقل من البيانات التي جمعناها من جنوب أفريقيا، ومن المملكة المتحدة وحتى بعض البيانات الأولية من هنا في الولايات المتحدة".
وشدد على أنه "بالتأكيد سيكون هناك الكثير من الحالات لأن هذا الفيروس قابل للانتقال أكثر بكثير من دلتا".
وأضاف فاوتشي أن مركز السيطرة على الأمراض سيخرج قريبًا بتوضيح حول ما إذا كان الأشخاص المصابون بكورونا، يجب أن يختبروا نتائج سلبية لمغادرة العزلة، بعد الارتباك الأسبوع الماضي بشأن التوجيه الذي سيسمح للأشخاص بالمغادرة بعد خمسة أيام دون أعراض.
وقال: "كان هناك بعض القلق بشأن سبب عدم طلبنا من الناس في تلك الأيام الخمسة لإجراء الاختبار، هذا شيء قيد الدراسة الآن، وأعتقد أننا سنسمع المزيد عن ذلك في اليوم التالي أو نحو ذلك من مركز السيطرة على الأمراض".

وكان مركز السيطرة على الأمراض (سي دي سي) قد قلل فترة العزل الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من كورونا من دون أعراض إلى خمسة أيام، بانخفاض من 10، في حين لا يتطلب الأمر اختبارًا لتأكيد أن الشخص لم يعد معديًا قبل عودته إلى العمل أو التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك فقد تم تقدير متغير أوميكرون بنسبة 58.6% من متغيرات الفيروس التاجي المنتشرة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 25 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وفقًا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
وسجلت السلطات الأمريكية ما لا يقل عن 346869 فيروس كورونا جديد أمس السبت، فيما ارتفع عدد الوفيات بها بما لا يقل عن 377 إلى 828562.
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