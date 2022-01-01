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https://arabic.sputniknews.com/20220101/كورونا-يغيب-مدرب-ليفربول-عن-مواجهة-تشيلسي--1054826417.html
كورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي
كورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه تشيلسي، بسبب الاشتباه في إصابته... 01.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-01T15:04+0000
2022-01-01T15:04+0000
2022-01-01T15:04+0000
ليفربول
فيروس كورونا
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وفي ظل غياب مدرب ليفربول كلوب الذي دخل في عزل ذاتي عقب ظهور أعراض متوسطة عليه، يقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق في استاد ستامفورد بريدج، بحسب "رويترز".وأمس الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى، مضيفا أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.وقررت رابطة الدوري تأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول، منذ الشهر الماضي جراء تفشي فيروس كورونا وظهور إصابات في الأندية الإنجليزية.وغاب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد بلغ 41 نقطة من 18 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/محمد-صلاح-يهدر-أول-ركلة-جزاء-مع-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054719504.html
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ليفربول, فيروس كورونا
كورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه تشيلسي، بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.
وفي ظل غياب
مدرب ليفربول
كلوب الذي دخل في عزل ذاتي عقب ظهور أعراض متوسطة عليه، يقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق في استاد ستامفورد بريدج، بحسب "رويترز".
28 ديسمبر 2021, 21:35 GMT
وأمس الجمعة، أعلن كلوب
إصابة ثلاثة لاعبين
بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى، مضيفا أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.
وقررت رابطة الدوري تأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول، منذ الشهر الماضي جراء تفشي فيروس كورونا وظهور إصابات في الأندية الإنجليزية.
وغاب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد بلغ 41 نقطة من 18 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.