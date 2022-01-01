https://arabic.sputniknews.com/20220101/كورونا-يغيب-مدرب-ليفربول-عن-مواجهة-تشيلسي--1054826417.html

كورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي

كورونا يغيب مدرب ليفربول عن مواجهة تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سوف يغيب عن مباراة فريقه أمام مضيفه تشيلسي، بسبب الاشتباه في إصابته... 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T15:04+0000

2022-01-01T15:04+0000

2022-01-01T15:04+0000

ليفربول

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104390/50/1043905045_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_236f89e04b9aa6f2ecbf4ace4c270822.jpg

وفي ظل غياب مدرب ليفربول كلوب الذي دخل في عزل ذاتي عقب ظهور أعراض متوسطة عليه، يقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق في استاد ستامفورد بريدج، بحسب "رويترز".وأمس الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى، مضيفا أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة.وقررت رابطة الدوري تأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/ كانون الأول، منذ الشهر الماضي جراء تفشي فيروس كورونا وظهور إصابات في الأندية الإنجليزية.وغاب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.ويحتل نادي ليفربول المركز الثالث برصيد بلغ 41 نقطة من 18 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/محمد-صلاح-يهدر-أول-ركلة-جزاء-مع-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054719504.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ليفربول, فيروس كورونا