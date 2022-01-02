https://arabic.sputniknews.com/20220102/استبعاد-لوكاكو-من-لقاء-ليفربول-بعد-انتقاده-طريقة-لعب-الألماني-توخيل-1054858860.html

استبعاد لوكاكو من لقاء ليفربول بعد انتقاده طريقة لعب الألماني توخيل

استبعاد لوكاكو من لقاء ليفربول بعد انتقاده طريقة لعب الألماني توخيل

استبعد المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، من تشكيلة تشيلسي لمباراة اليوم الأحد الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، فيما يعتقد أنه رد فعل على انتقادته... 02.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-02T14:24+0000

2022-01-02T14:24+0000

2022-01-02T14:25+0000

رياضة

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وأثار لوكاكو غضب الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، بعد أن قال إنه غير سعيد بالطريقة التي استخدم بها هذا الموسم. وردا على ذلك، أشارت تقارير إلى استبعاده من قمة اليوم، بحسب "فرانس برس".في مقابلة مع قناة "سكاي إيطاليا"، والتي سجلت قبل أسابيع عدة، لكن بثت قبل أيام فقط من مباراة ليفربول، اعترف لوكاكو بأنه يرغب في العودة إلى إنتر ميلان في المستقبل القريب.وقال لوكاكو: "جسديا أنا بخير، لكني لست سعيدا بالوضع في تشيلسي، اختار توخيل اللعب بنظام آخر، لن أستسلم، سأكون محترفا".وأضاف: "آمل حقا في أعماق قلبي أن أعود إلى الإنتر، ليس في نهاية مسيرتي، ولكن على مستوى جيد لأفوز بالمزيد".واعترف توخيل، يوم الجمعة، بأنه فوجئ بتعليقات لوكاكو، ووصفها بأنها "ضوضاء لا نحتاجها" و"ليست مفيدة"، ومع ذلك، فإن قرار إبعاده عن مواجهة ليفربول يبدو مقامرة كبيرة في مرحلة حيوية من موسم تشيلسي.بعد فوزه بواحدة فقط من آخر أربع مباريات في الدوري، يتخلف تشيلسي عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة فقط على ليفربول صاحب المركز الثالث، والذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

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رياضة