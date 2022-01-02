تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
https://arabic.sputniknews.com/20220102/معلومات-عن-صواريخ-سام---7-بعد-أنباء-استخدامها-ضد-الطيران-الإسرائيلي-في-غزة-1054848467.html
معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة
معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة
ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استخدمت صواريخ مضادة للطائرات طراز "سام - 7" لاستهداف مروحيات الجيش الإسرائيلي. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T10:48+0000
2022-01-02T10:48+0000
رصد عسكري
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054848434_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_a7824234e1b80e33c46c8d014a30863f.jpg
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المروحيات الإسرائيلية كانت تنفذ إحدى الغارات في قطاع غزة خلال تعرضها للاستهداف بهذا النوع من الصواريخ.ما هي صواريخ "سام - 7"؟هي صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات تستخدمها العديد من الدول حول العالم منذ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1968.تكمن خطورة صواريخ "سام - 7" السوفيتية في أنها ذات تأثير مزدوج على العدو بفضل سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمر كلاهما يجعلها في خطورة كبيرة، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.ما هي الدول التي تستخدم صواريخ "سام - 7"؟تستخدم هذا النوع من الصواريخ نحو 50 دولة حول العالم بينها عدة دولة في الشرق الأوسط منها مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والمغرب وإيران واليمن والسودان.ما هو تصنيف صواريخ "سام - 7"؟صواريخ محمولة على الكتف لضرب الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ويمكنها تحديد الهدف باستخدام التوجيه الحراري (الأشعة تحت الحمراء).يتراوح مدى الصاروخ بين 800 و3200 متر ويمكنه تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 1500 متر، بحسب تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الفرنسي، الذي أوضح أن الصاروخ ينطلق نحو الهدف بسرعة تصل إلى 430 مترا في الثانية (1.4 ماخ).ما هي الأهداف الجوية التي يمكن تدميرها بصواريخ "سام - 7"؟يمكن لصواريخ "سام - 7" تدمير أهداف جوية تضم الطائرات التكتيكية والمروحيات والطائرات المسيرة الـ "درونز" والصواريخ المجنحة.يصل الوزن القتالي لـ "سام - 7" (القاذف والصاروخ) إلى 14.5 كيلوغرامات، ويصل وزن الصاروخ فقط 9.2 كيلوغرامات ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 1.15 كيلوغراما.ما هو عدد صواريخ "سام - 7" في العالم؟تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إنتاج نحو 50 ألف صاروخ من هذا النوع حول العالم، حيث حصلت بعض الدول على رخصة تصنيعه محليا بمسميات مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20201005/أبرز-الأسلحة-السوفيتية-التي-شاركت-في-حرب-أكتوبر-بين-مصر-وإسرائيل-1046742995.html
https://arabic.sputniknews.com/20191112/تدمر-الهدف-في-10-ثوان-13-معلومة-عن-صواريخ-تور-إم-الروسية-الخارقة-1043392421.html
https://arabic.sputniknews.com/20191008/في-حرب-أكتوبر-الجيش-المصري-ينشئ-أضخم-درع-صاروخي-في-العالم-1043095851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054848434_0:0:1813:1360_1920x0_80_0_0_fc45f0bc0b247fb17ab8623f347252e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

معلومات عن صواريخ "سام - 7" بعد أنباء استخدامها ضد الطيران الإسرائيلي في غزة

10:48 GMT 02.01.2022
© AFP 2021 / MIGUEL ALVAREZجنود يتدربون على استخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف سام - 7 في نيكاراجوا
جنود يتدربون على استخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف سام - 7 في نيكاراجوا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© AFP 2021 / MIGUEL ALVAREZ
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة استخدمت صواريخ مضادة للطائرات طراز "سام - 7" لاستهداف مروحيات الجيش الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن المروحيات الإسرائيلية كانت تنفذ إحدى الغارات في قطاع غزة خلال تعرضها للاستهداف بهذا النوع من الصواريخ.

ما هي صواريخ "سام - 7"؟

هي صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات تستخدمها العديد من الدول حول العالم منذ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1968.
يعد اسم صواريخ "سام - 7" هو الاسم الأكثر انتشارا لهذه الصواريخ، التي يطلق عليها "الناتو" اسم "غريل" وتحمل اسم سوفيتي هو "ستريلا - 2" الذي تعني "السهم - 2"، بحسب تقرير عن الصواريخ السوفيتية لموقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي.
تكمن خطورة صواريخ "سام - 7" السوفيتية في أنها ذات تأثير مزدوج على العدو بفضل سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة.
الجيش المصري يرفع راية النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2020
أبرز الأسلحة السوفييتية التي شاركت في حرب أكتوبر بين مصر وإسرائيل
5 أكتوبر 2020, 11:50 GMT
وبفضل صواريخ "سام - 7" تكون طائرات العدو مجبرة على الاختيار بين أمر كلاهما يجعلها في خطورة كبيرة، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من رادارات العدو وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من طائرات العدو الاعتراضية ودفاعاته الجوية.

ما هي الدول التي تستخدم صواريخ "سام - 7"؟

تستخدم هذا النوع من الصواريخ نحو 50 دولة حول العالم بينها عدة دولة في الشرق الأوسط منها مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والمغرب وإيران واليمن والسودان.

ما هو تصنيف صواريخ "سام - 7"؟

صواريخ محمولة على الكتف لضرب الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ويمكنها تحديد الهدف باستخدام التوجيه الحراري (الأشعة تحت الحمراء).
مسابقة تشيستويه نيبو (السماء النظيفة) للجيش في ميدان ييسك التابع لمركز التدريب للدفاع العسكري المضاد للطائرات - منظومة الدفاع الجوي التكتيكية تور-إم2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2019
تدمر الهدف في 10 ثوان... 13 معلومة عن صواريخ "تور إم" الروسية الخارقة
12 نوفمبر 2019, 16:54 GMT
يتراوح مدى الصاروخ بين 800 و3200 متر ويمكنه تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا حتى 1500 متر، بحسب تقرير لموقع "أرمي ريكوغنيشن" الفرنسي، الذي أوضح أن الصاروخ ينطلق نحو الهدف بسرعة تصل إلى 430 مترا في الثانية (1.4 ماخ).

ما هي الأهداف الجوية التي يمكن تدميرها بصواريخ "سام - 7"؟

يمكن لصواريخ "سام - 7" تدمير أهداف جوية تضم الطائرات التكتيكية والمروحيات والطائرات المسيرة الـ "درونز" والصواريخ المجنحة.
يمكن استخدام صواريخ "سام - 7" بواسطة جندي واحد ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 إلى 10 ثوان.
يصل الوزن القتالي لـ "سام - 7" (القاذف والصاروخ) إلى 14.5 كيلوغرامات، ويصل وزن الصاروخ فقط 9.2 كيلوغرامات ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 1.15 كيلوغراما.
صواريخ أرض جو مصممة على غرار صواريخ سام 6 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2019
في حرب أكتوبر… الجيش المصري ينشئ أضخم درع صاروخي في العالم
8 أكتوبر 2019, 19:58 GMT

ما هو عدد صواريخ "سام - 7" في العالم؟

تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إنتاج نحو 50 ألف صاروخ من هذا النوع حول العالم، حيث حصلت بعض الدول على رخصة تصنيعه محليا بمسميات مختلفة.
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
طائرات وصواريخ سوفيتية استخدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:11 GMTالأمير ويليام يتحدث عن أكثر هدية مخيبة قدمها لكيت ميدلتون
12:09 GMTوكالة: حالات كورونا اليومية في السعودية تقفز إلى 1000 لأول مرة منذ أغسطس
12:04 GMTالحكومة المصرية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد
12:03 GMTغواصة روسية مسلحة بـ "كاليبر" تخيف حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط
12:00 GMT"داكار 2022"... السعودية تستضيف تجربة جديدة من الرالي الشهير... وكاماز الروسية تتحدى الجميع
11:58 GMTصحيفة تكشف الفرق بين تعويضات البطالة في روسيا وأمريكا
11:53 GMTباريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
11:43 GMTنيكولاس كيج يرفض أن يطلق عليه "ممثل" ويختار لقبا آخر له
11:40 GMTالبرلمان الأردني يعتذر للشعب عن جلسة تبادل "اللكمات" بين النواب... فيديو
11:38 GMTكيروش يكشف سبب استبعاد حامد و"أفشة" من قائمة مصر في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
11:33 GMTرئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مستشار الأمن القومي لبلاده تداعيات تأجيل العملية الانتخابية
11:28 GMTمرتضى منصور: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة... فيديو
11:24 GMT"الملك كازو" أسطورة كرة القدم الياباني يعود مجددا إلى الملاعب في عمر الـ 55
11:21 GMTمسؤول جزائري: لدينا قرابة 4 آلاف مصاب بكورونا في المستشفيات 95% منهم لم يتلقوا اللقاح
11:18 GMTأصغر نائبة في الكونغرس الأمريكي ترد على جدل صورتها مع صديقها أثناء قضاء إجازة
11:15 GMTأفضل 6 أطعمة لمرضى السكري
11:12 GMTتونس… تحذير من انتقال عدوى كورونا بواسطة الملقحين
11:06 GMTمصر تحسم الجدل بشأن إلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي
11:03 GMTبريطانيا تفرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس بسبب أوميكرون
11:01 GMTالدفاع الجوي العراقي: أجواء البلاد مؤمنة بالكامل