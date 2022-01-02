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مع بداية العام الجديد... "أوميكرون" يجبر شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات
مع بداية العام الجديد... "أوميكرون" يجبر شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات
أجبر انتشار المتحور "أوميكرون" شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات حول العالم، اليوم الأحد، مما زاد من حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات بسبب سوء... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T16:34+0000
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ووفقا لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران "Flight Aware"، تم إلغاء ما يزيد على 3600 رحلة جوية بحلول ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، منها أكثر من 2100 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها. وفي المجمل، جرى تأخير إجمالي 6400 رحلة دون إلغائها.ومن بين الشركات المتضررة بأكبر عدد من حالات الإلغاء وفقا للموقع شركة "سكاي وست" وشركة "ساوث وست" وألغت كل منهما أكثر من 400 رحلة.وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا، لكن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها للطيران في الحجر الصحي.وزاد المتحور أوميكرون أعداد المصابين وعطل الاحتفالات بقدوم العام الجديد في معظم أنحاء العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/بعد-تحليل-مليون-إصابة-بريطانيا-أوميكرون-أقل-خطورة-من-دلتا-بمقدار-الثلثين-1054800211.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مع بداية العام الجديد... "أوميكرون" يجبر شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات

16:34 GMT 02.01.2022
© REUTERS / Stefan Wermuth/File Photoمطار لندن
مطار لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Stefan Wermuth/File Photo
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أجبر انتشار المتحور "أوميكرون" شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات حول العالم، اليوم الأحد، مما زاد من حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.
ووفقا لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران "Flight Aware"، تم إلغاء ما يزيد على 3600 رحلة جوية بحلول ظهر اليوم بتوقيت غرينتش، منها أكثر من 2100 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها.
وفي المجمل، جرى تأخير إجمالي 6400 رحلة دون إلغائها.
ومن بين الشركات المتضررة بأكبر عدد من حالات الإلغاء وفقا للموقع شركة "سكاي وست" وشركة "ساوث وست" وألغت كل منهما أكثر من 400 رحلة.
وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا، لكن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها للطيران في الحجر الصحي.
وزاد المتحور أوميكرون أعداد المصابين وعطل الاحتفالات بقدوم العام الجديد في معظم أنحاء العالم.
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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