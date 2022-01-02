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https://arabic.sputniknews.com/20220102/-إغلاق-عدد-من-الجسور-في-الخرطوم-قبيل-خروج-تظاهرات--1054845303.html
إغلاق عدد من الجسور في الخرطوم قبيل خروج تظاهرات
إغلاق عدد من الجسور في الخرطوم قبيل خروج تظاهرات
ذكرت وسائل أن العاصمة السودانية، شهدت إغلاق عدد من الجسور قبيل تظاهرات مقررة، اليوم الأحد، باستثناء جسري الحلفاية وصوبا. 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T08:57+0000
2022-01-02T09:01+0000
تظاهرات
السودان
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وذكر موقع قناة "الغد" أن المشهد أصبح معقدا وأن البلاد باتت في حالة "شبه شلل".وأشار إلى أنه مع الإعلان عن خروج تظاهرات تكون هناك استعدادات أمنية كبيرة وإغلاق للطرق والشوارع وتعطيل للعمل والدراسة.يأتي هذا بعد تأكيد مجلس السيادة السوداني، السبت الماضي، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.وقبل يومين، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
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تظاهرات, السودان

إغلاق عدد من الجسور في الخرطوم قبيل خروج تظاهرات

08:57 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 09:01 GMT 02.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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ذكرت وسائل أن العاصمة السودانية، شهدت إغلاق عدد من الجسور قبيل تظاهرات مقررة، اليوم الأحد، باستثناء جسري الحلفاية وصوبا.
وذكر موقع قناة "الغد" أن المشهد أصبح معقدا وأن البلاد باتت في حالة "شبه شلل".
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وأشار إلى أنه مع الإعلان عن خروج تظاهرات تكون هناك استعدادات أمنية كبيرة وإغلاق للطرق والشوارع وتعطيل للعمل والدراسة.
يأتي هذا بعد تأكيد مجلس السيادة السوداني، السبت الماضي، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.
وقبل يومين، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس.
وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
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