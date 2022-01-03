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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الخارجية-الإيرانية-التوصل-إلى-النص-المشترك-في-مفاوضات-فيينا-جاء-بناء-على-رؤية-غربية-واقعية-1054891155.html
الخارجية الإيرانية: التوصل إلى النص المشترك في مفاوضات فيينا جاء بناء على رؤية غربية واقعية
الخارجية الإيرانية: التوصل إلى النص المشترك في مفاوضات فيينا جاء بناء على رؤية غربية واقعية
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن النص المشترك الذي تم التوصل إليه في فيينا جاء بناء على رؤية واقعية من الجانب الغربي بعد أن... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:51+0000
2022-01-03T12:51+0000
العالم
فيينا
مفاوضات
إيران
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ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن "الآليات التي تتم متابعتها في فيينا محددة، إلا أن البعض يسعون وراء هوامش شاذة ويتصورون بأنهم ينقلون استنباطات صائبة بناء عليها".وأوضح زادة بأن الجهود تتوزع على عدة مستويات، "هنالك مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف، كما أن هنالك آلية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين جارية وتتم متابعتها على الدوام".ونوّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن إيران لا تتدخل ولا تسأل عن الآلية التي تتعامل وفقها مجموعة "4+1" مع أمريكا؛ "هل هي آلية مشتركة أم انفرادية"، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى التي يتحادثون فيها بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف".وتابع أن المسألة لا تتعلق بروسيا فقط، "إذ أن بعض المفاوضين ناشطون في الأجواء الافتراضية وينشرون صورا عن أنفسهم ربما تحظى باهتمام وسائل الاعلام، وربما هنالك وفود ليست ناشطة كثيرا في الأجواء الافتراضية ولا تكون مطروحة أمام الأنظار كثيرا".وأضاف خطيب زادة أن الذين كانوا موجودين في فيينا سابقا يعلمون جميعا بأن مجموعة "4+1" كانت لها مفاوضات مع أمريكا في مراحل ماضية، كما أن هنالك مسارا محددا لتبادل الرأي بين إيران وأمريكا تفاديا لسوء الفهم، حيث يتم تبادل المقترحات بصورة خطية ولكن غير رسمية عبر منسق اللجنة المشتركة.وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، قد أعلن يوم الخميس 30 ديسمبر / كانون الأول، عن إحراز تقدم جيد نسبيا في الأيام الأولى من الجولة الثامنة في مفاوضات فيينا فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.
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العالم, فيينا, مفاوضات, إيران

الخارجية الإيرانية: التوصل إلى النص المشترك في مفاوضات فيينا جاء بناء على رؤية غربية واقعية

12:51 GMT 03.01.2022
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن النص المشترك الذي تم التوصل إليه في فيينا جاء بناء على رؤية واقعية من الجانب الغربي بعد أن تخلى عن مطالبه الإضافية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن "الآليات التي تتم متابعتها في فيينا محددة، إلا أن البعض يسعون وراء هوامش شاذة ويتصورون بأنهم ينقلون استنباطات صائبة بناء عليها".
وأوضح زادة بأن الجهود تتوزع على عدة مستويات، "هنالك مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة "4+1" بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف، كما أن هنالك آلية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين جارية وتتم متابعتها على الدوام".
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ونوّه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن إيران لا تتدخل ولا تسأل عن الآلية التي تتعامل وفقها مجموعة "4+1" مع أمريكا؛ "هل هي آلية مشتركة أم انفرادية"، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى التي يتحادثون فيها بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف".
وتابع أن المسألة لا تتعلق بروسيا فقط، "إذ أن بعض المفاوضين ناشطون في الأجواء الافتراضية وينشرون صورا عن أنفسهم ربما تحظى باهتمام وسائل الاعلام، وربما هنالك وفود ليست ناشطة كثيرا في الأجواء الافتراضية ولا تكون مطروحة أمام الأنظار كثيرا".
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وأضاف خطيب زادة أن الذين كانوا موجودين في فيينا سابقا يعلمون جميعا بأن مجموعة "4+1" كانت لها مفاوضات مع أمريكا في مراحل ماضية، كما أن هنالك مسارا محددا لتبادل الرأي بين إيران وأمريكا تفاديا لسوء الفهم، حيث يتم تبادل المقترحات بصورة خطية ولكن غير رسمية عبر منسق اللجنة المشتركة.
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، قد أعلن يوم الخميس 30 ديسمبر / كانون الأول، عن إحراز تقدم جيد نسبيا في الأيام الأولى من الجولة الثامنة في مفاوضات فيينا فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.
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