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https://arabic.sputniknews.com/20220103/الرئيس-الإيراني-يتعهد-بالانتقام-لسليماني-قبل-عامين-ما-لم-يحاكم-ترامب-1054890853.html
الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لمقتل سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة ترامب
الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لمقتل سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة ترامب
تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T12:40+0000
2022-01-03T13:13+0000
العالم
أخبار إيران
قاسم سليماني
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وحذر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، "بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وطالب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول "حزب الله" اللبناني إلى مقاومة عالمية.ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".وقال روانجي في الرسالة التي دعا إلى نشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن: "أكتب إليكم الرسالة لإبلاغكم بمعلومات حول تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مطار بغداد الدولي في يناير 2020، بناء على أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة آنذاك (دونالد ترامب)".وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-أول-عقوبة-لأمريكا-ردا-على-اغتيال-قاسم-سليماني-1054859457.html
https://arabic.sputniknews.com/20220103/أسرتا-سليماني-والمهندس-تتوعدان-بـانتقام-شديد-قريبا-من-حكام-السعودية-وأمريكا-1054891285.html
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العالم, أخبار إيران, قاسم سليماني

الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر لمقتل سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة ترامب

12:40 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 03.01.2022)
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وحذر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، "بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
قائد فيلق القدس التايع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أول عقوبة لأمريكا ردا على اغتيال قاسم سليماني
أمس, 14:37 GMT
وأكد رئيسي أن "الشعب الايراني سينتقم لدمائه الطاهرة قطعا".
وطالب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول "حزب الله" اللبناني إلى مقاومة عالمية.
ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقال روانجي في الرسالة التي دعا إلى نشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن: "أكتب إليكم الرسالة لإبلاغكم بمعلومات حول تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مطار بغداد الدولي في يناير 2020، بناء على أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة آنذاك (دونالد ترامب)".
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
أسرتا سليماني والمهندس تتوعدان بـ"انتقام شديد" قريبا من حكام السعودية وأمريكا
12:52 GMT
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.
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