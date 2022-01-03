https://arabic.sputniknews.com/20220103/الكرملين-روسيا-والصين-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-وفرنسا-تصدر-بيانا-بشأن-منع-الحرب-النووية---1054893550.html

روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية

روسيا والصين وبريطانيا وأمريكا وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T13:21+0000

2022-01-03T13:21+0000

2022-01-03T14:05+0000

روسيا

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وأكدت الدول النووية الخمس أن الأسلحة النووية غير موجهة ضد بعضها بعضا أو ضد أي دولة أخرى.وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت:وأضاف بيان القادة: "عازمون على مواصلة إيجاد الطرق الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف لتجنب المواجهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، ومنع سباق التسلح الذي لا يصب في مصحلة أحد ويصبح تهديدًا للجميع".وتابع البيان: "متمسكون بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس "التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن بيان الدول النووية الخمس تم إعداده بمبادرة روسية.وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته على قناتها على "تلغرام"، أن روسيا تتوقع أن موافقة قادة الدول النووية الخمس على بيان منع الحرب النووية ستساعد في تخفيف التوترات على الساحة العالمية.وجاء في البيان:وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن قمة زعماء الدول "الخمس النووية" ضرورية أيضًا، بعد بيانهم المشترك.

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