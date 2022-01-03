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الكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين
الكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين
من المقرر أن يعاود مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عقد جلساته، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليمين... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:41+0000
2022-01-03T08:41+0000
الكويت
مجلس الأمة الكويتي
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
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وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمة خلال جلساته المقررة خلال اليومين المقبلين "البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس".وأضافت: "يستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية".كما يناقش المجلس في جلساته المقررة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات "2020/2021 - 2023/2024"، إضافة إلى تقارير اللجان مشروعات القوانين بما في ذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الإعلام المرئي والمسموع".كذلك، يشمل جدول أعمال الجلستين المقبلتين لمجلس الأمة وفق المصدر ذاته تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول اقتراح يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وحظر التعامل أو التطبيع معها.وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدةوفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/نواب-كويتيون-يطالبون-بـ10-تشريعات-في-أول-جلستين-لـالأمة-الكويتي-1054669499.html
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الكويت, مجلس الأمة الكويتي, الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

الكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين

08:41 GMT 03.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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من المقرر أن يعاود مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي عقد جلساته، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليمين الدستورية.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمة خلال جلساته المقررة خلال اليومين المقبلين "البنود المدرجة على جدول أعماله، وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس".
وأضافت: "يستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية".
كما يناقش المجلس في جلساته المقررة بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات "2020/2021 - 2023/2024"، إضافة إلى تقارير اللجان مشروعات القوانين بما في ذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "الإعلام المرئي والمسموع".
كذلك، يشمل جدول أعمال الجلستين المقبلتين لمجلس الأمة وفق المصدر ذاته تقرير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول اقتراح يقضي بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وحظر التعامل أو التطبيع معها.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بعقد الجلسة الافتتاحية.
وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفع مجلس الأمة جلساته، على إثر تقديم الحكومة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها، قبل ذلك بيوم واحد، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة
وفي 28 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ صباح خالد رئيسا لمجلس الوزراء.
والحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
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