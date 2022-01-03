https://arabic.sputniknews.com/20220103/المخلوق-الأغرب-قادر-على-ابتلاع-حيوان-بحجمه-باستخدام-صنارة-ودودة-فيديو---1054904111.html

المخلوق الأغرب قادر على ابتلاع حيوان بحجمه باستخدام صنارة و"دودة"... فيديو

المخلوق الأغرب قادر على ابتلاع حيوان بحجمه باستخدام صنارة و"دودة"... فيديو

يرصد الغواصون بين الفينة والأخرى مشاهد رائعة من قاع البحر لمخلوقات فريدة جدا، لا مثيل لها على البر، حيث تضّطر بعض المخلوقات للتكيف مع البيئات القاسية في... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T16:52+0000

2022-01-03T16:52+0000

2022-01-03T16:52+0000

مجتمع

نادي الفيديو

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ويعتبر العلماء أن أسماك الضفدع من أكثر المخلوقات المفترسة ذكاء وغرابة، حيث عززت نفسها بمجموعة فريدة من الحيل والأدوات التي تساعدها على الإيقاع بفريستها بشكل فريد وذكي جدا.وتظهر سمكة الضفدع في الفيديو المنشور على صفحة "bugdreamer" في "إنستغرام" وهي تحاول خداع فريستها باستخدام مصيدة على شكل ذراع تستخدمه كصنارة صيد ويبدو في نهايتها ما يشبه الدودة التي تتحرك بشكل عشوائي في الأعماق والتي تجذب المخلوقات إليها.وتستخدم السمكة هذه الحيلة لصيد فريستها حيث تنظر اللحظة المناسبة أو تقترب منها بهدوء شديد متنكرة بزيها الغريب لتنقض عليها لاحقا، حيث يستطيع فمها وجسمها التوسع وابتلاع سمكة بحجمها أو أكبر منها بقليل.

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مجتمع, نادي الفيديو