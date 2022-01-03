بتكلفة تتخطى مليار دولار.. بدء إنشاء ميناء تابع لدبي العالمية في السنغال

وقال سال إن موانئ دبي العالمية داكار مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي)، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.أضاف الرئيس السنغالي، "نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم".وقالت موانئ دبي العالمية، إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الرصيف وقناة بحرية طولها خمسة كيلومترات مصممة لاستيعاب سفن بطول 366 مترا، مع إضافة 410 أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات وإجراء مزيد من أعمال التجريف للتعامل مع سفن بطول 400 متر.وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة موانئ دبي العالمية، إن "شركته ستطور وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية التحتية البرية والبحرية".وقال بن سليم، "هذا يمثل مستقبلا أكثر إشراقا، لأن هذا الميناء الجديد سيكون سببا في زيادة النمو الاقتصادي والازدهار وفرص العمل".
وضع الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، حجر الأساس لبناء ميناء في المياه العميقة بتكلفة 1.13 مليار دولار تقوم بتطويره شركة موانئ دبي العالمية في ندايان على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة داكار.
وقال سال إن موانئ دبي العالمية داكار مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي)، واصفا إياه بأنه أكبر استثمار خاص في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
أضاف الرئيس السنغالي، "نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم".
وقالت موانئ دبي العالمية، إن المرحلة الأولى ستشمل 840 مترا من الرصيف وقناة بحرية طولها خمسة كيلومترات مصممة لاستيعاب سفن بطول 366 مترا، مع إضافة 410 أمتار في مرحلة ثانية لرصيف الحاويات وإجراء مزيد من أعمال التجريف للتعامل مع سفن بطول 400 متر.