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https://arabic.sputniknews.com/20220103/شائعات-قوية-تربط-مستقبل-ميسي-بديفيد-بيكهام-رغم-أنه-مازال-في-موسمه-الأول-مع-باريس-1054880944.html
صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
يعيش ليونيل ميسي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ولم تكن الشائعات حول مستقبله بطيئة في الظهور مرة أخرى بعد أن غزت الصحافة العالمية في الصيف الماضي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:27+0000
2022-01-03T08:27+0000
2022-01-03T08:38+0000
مجتمع
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وانطلقت مع بداية العام الجديد شائعات تقول إن النجم الأرجنتيني سينتقل في عام 2023 للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وفقًا لصحيفة "marca".يقود فريق إنتر ميامي النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المتلهف للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، على حد تعبير الصحيفة.ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء عقد لاعب باريس سان جيرمان الحالي في عام 2023.وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك في المنافسة أيضًا ترغب في ضم أفضل لاعب في التاريخ، فقد تراجعت الاهتماماتها بعد دخول نادي إنتر ميامي بقوة على الخط.يمتلك ليو بالفعل عقارًا في ميامي، لذلك سيتم حل مشاكل العثور على مكان مناسب لعائلته في حال قرر الانتقال إلى الفريق.وفي الأشهر السابقة أيضًا، علق المهاجم بأنه يود أن يعيش تجربة اللعب في الدوري الأمريكي، وأوضح بيكهام أنه يرغب في ضم نجوم كرة القدم العظماء إلى فريقه.
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صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس 08:27 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 03.01.2022)
يعيش ليونيل ميسي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ولم تكن الشائعات حول مستقبله بطيئة في الظهور مرة أخرى بعد أن غزت الصحافة العالمية في الصيف الماضي.
وانطلقت مع بداية العام الجديد شائعات تقول إن النجم الأرجنتيني سينتقل في عام 2023 للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي،
وفقًا لصحيفة "marca"
.
يقود فريق إنتر ميامي النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المتلهف للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، على حد تعبير الصحيفة.
ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء عقد لاعب باريس سان جيرمان الحالي في عام 2023.
وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك في المنافسة أيضًا ترغب في ضم أفضل لاعب في التاريخ، فقد تراجعت الاهتماماتها بعد دخول نادي إنتر ميامي بقوة على الخط.
يمتلك ليو بالفعل عقارًا في ميامي، لذلك سيتم حل مشاكل العثور على مكان مناسب لعائلته في حال قرر الانتقال إلى الفريق.
وفي الأشهر السابقة أيضًا، علق المهاجم بأنه يود أن يعيش تجربة اللعب في الدوري الأمريكي، وأوضح بيكهام أنه يرغب في ضم نجوم كرة القدم العظماء إلى فريقه.
15 ديسمبر 2021, 08:24 GMT