تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/شائعات-قوية-تربط-مستقبل-ميسي-بديفيد-بيكهام-رغم-أنه-مازال-في-موسمه-الأول-مع-باريس-1054880944.html
صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
يعيش ليونيل ميسي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ولم تكن الشائعات حول مستقبله بطيئة في الظهور مرة أخرى بعد أن غزت الصحافة العالمية في الصيف الماضي. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T08:27+0000
2022-01-03T08:38+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053474324_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_7b9b92b4eaacd59fc0847cbb882aaecf.jpg
وانطلقت مع بداية العام الجديد شائعات تقول إن النجم الأرجنتيني سينتقل في عام 2023 للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وفقًا لصحيفة "marca".يقود فريق إنتر ميامي النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المتلهف للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، على حد تعبير الصحيفة.ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء عقد لاعب باريس سان جيرمان الحالي في عام 2023.وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك في المنافسة أيضًا ترغب في ضم أفضل لاعب في التاريخ، فقد تراجعت الاهتماماتها بعد دخول نادي إنتر ميامي بقوة على الخط.يمتلك ليو بالفعل عقارًا في ميامي، لذلك سيتم حل مشاكل العثور على مكان مناسب لعائلته في حال قرر الانتقال إلى الفريق.وفي الأشهر السابقة أيضًا، علق المهاجم بأنه يود أن يعيش تجربة اللعب في الدوري الأمريكي، وأوضح بيكهام أنه يرغب في ضم نجوم كرة القدم العظماء إلى فريقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/باريس-سان-جيرمان-يعلن-إصابة-ميسي-بكورونا-1054852943.html
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ميسي-يشارك-جمهوره-بصور-من-زيارته-لإكسبو-دبي-فيديو-1053953748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053474324_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9d5c3e9879e99c5c64ddb3401926c114.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس

08:27 GMT 03.01.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 03.01.2022)
© REUTERS / Benoit Tessierلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
تابعنا عبر
يعيش ليونيل ميسي موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، ولم تكن الشائعات حول مستقبله بطيئة في الظهور مرة أخرى بعد أن غزت الصحافة العالمية في الصيف الماضي.
وانطلقت مع بداية العام الجديد شائعات تقول إن النجم الأرجنتيني سينتقل في عام 2023 للعب مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وفقًا لصحيفة "marca".
يقود فريق إنتر ميامي النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المتلهف للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني، على حد تعبير الصحيفة.
للمرة السابعة ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا
أمس, 11:53 GMT
ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة إلا بعد انتهاء عقد لاعب باريس سان جيرمان الحالي في عام 2023.
وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك في المنافسة أيضًا ترغب في ضم أفضل لاعب في التاريخ، فقد تراجعت الاهتماماتها بعد دخول نادي إنتر ميامي بقوة على الخط.
يمتلك ليو بالفعل عقارًا في ميامي، لذلك سيتم حل مشاكل العثور على مكان مناسب لعائلته في حال قرر الانتقال إلى الفريق.
وفي الأشهر السابقة أيضًا، علق المهاجم بأنه يود أن يعيش تجربة اللعب في الدوري الأمريكي، وأوضح بيكهام أنه يرغب في ضم نجوم كرة القدم العظماء إلى فريقه.
ليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
إكسبو 2020 دبي
ميسي يشارك جمهوره بصور من زيارته لإكسبو دبي... فيديو
15 ديسمبر 2021, 08:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:38 GMTعلماء يكشفون أفضل طريقة لسكب الشاي لتجنب مشكلة شائعة
09:32 GMT"أنصار الله" تعلن توقيف سفينة شحن عسكري إماراتية بسبب دخولها مياه اليمن دون ترخيص
09:25 GMTأم تلد توأما في عامين مختلفين... حدث نادر
09:21 GMTإحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على التحالف الدولي في مطار بغداد
09:16 GMTالخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي إلى روسيا ستكون زيارة عمل وتشهد متابعة اتفاقيات تفاهم
09:16 GMTإسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ سبتمبر
09:13 GMTشركة "سوناطراك" تستعد لاستئناف نشاطها في ليبيا
09:06 GMT"توتير" يحظر حساب نائبة مؤيدة لترامب بسبب كورونا
09:04 GMTمهندس هجرة اليهود العراقيين... وفاة الوزير الإسرائيلي السابق مردخاي بن بورات
09:01 GMTحكومة "طالبان" تبحث مع وفد من المستثمرين الروس إقامة مشاريع في أفغانستان
09:00 GMTشركة تسلا تحقق نموا بنسبة نحو87 % مقارنة بعام 2020
08:53 GMTالخارجية الروسية: عملية التصديق على "التيار الشمالي-2" قد تطول حتى الصيف
08:41 GMTالكويت... مجلس الأمة يستأنف جلساته غدا بأداء الحكومة الجديدة اليمين
08:33 GMTمصر... وفاة الناقد الرياضي إبراهيم حجازي
08:31 GMTالهند تطلق حملة تطعيم ضد كورونا للفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما
08:27 GMTصحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
08:21 GMTعالم الطبيعة 2021... اكتشاف 70 نوعا جديدا من النباتات والحيوانات
08:15 GMTاكتشاف آثار أقدام ديناصور عمرها يزيد عن 200 مليون سنة... فيديو
08:11 GMT7 عادات يومية قد تؤدي إلى نوبات قلبية... وفقا للعلم
07:58 GMTجنوب أفريقيا تعلن السيطرة على حريق البرلمان