تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220103/قرش-يخرج-من-فم-حوت-أحدب-عملاق-في-الثانية-الأخيرة-فيديو-1054910219.html
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
نشرت مواقع وصفحات متخصصة بالحياة في أعماق البحار مشهدا رائعا للحظة تقاطعت فيها وجبة حوت أحدب عملاق مع قرش كبير. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T20:09+0000
2022-01-03T20:09+0000
2022-01-03T20:09+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239798_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8d3557336c9d4cd426f36a3db5057245.jpg
وتظهر اللقطات التي نشرتها صفحة "discoversharks" المتخصصة بأسماك القرش على "إنستغرام" لحظة فريدة ونادرة جدا لهروب قرش كبير من أمام حوت أحدب عملاق.ويلاحظ في مقطع الفيديو كيف حاولت سمكة القرش الدخول في سرب من الأسماك والتهام بعضها قبل أن ترصد قدوم الحوت الأحدب فاتحا فكه الهائل ليحول السرب الكبير إلى لقمة واحدة.واستطاعت سمكة القرش الهروب في الثانية الأخيرة قبل وصول فكي وفم الحوت العملاق والتهام كامل سرب الأسماك الصغيرة تقريبا.وحصل المقطع القصير على الكثير من التعليقات الطريفة التي سخرت من سمكة القرش المخيفة، حيث أن هذه الأسماك تشتهر بشراستها الفريدة وقدرتها، لكن المشهد أثبت أنه في الطبيعة "لا يوجد كبير".
https://arabic.sputniknews.com/20220103/المخلوق-الأغرب-قادر-على-ابتلاع-حيوان-بحجمه-باستخدام-صنارة-ودودة-فيديو---1054904111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239798_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_989f0b84781a9ad417e7d3dcc196c0bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نادي الفيديو
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
نشرت مواقع وصفحات متخصصة بالحياة في أعماق البحار مشهدا رائعا للحظة تقاطعت فيها وجبة حوت أحدب عملاق مع قرش كبير.
وتظهر اللقطات التي
نشرتها صفحة " discoversharks"
المتخصصة بأسماك القرش على "إنستغرام" لحظة فريدة ونادرة جدا لهروب قرش كبير من أمام حوت أحدب عملاق.
ويلاحظ في مقطع الفيديو كيف حاولت سمكة القرش الدخول في سرب من الأسماك والتهام بعضها قبل أن ترصد قدوم الحوت الأحدب فاتحا فكه الهائل ليحول السرب الكبير إلى لقمة واحدة.
واستطاعت سمكة القرش الهروب في الثانية الأخيرة قبل وصول فكي وفم الحوت العملاق والتهام كامل سرب الأسماك الصغيرة تقريبا.
وحصل المقطع القصير على الكثير من التعليقات الطريفة التي سخرت من سمكة القرش المخيفة، حيث أن هذه الأسماك تشتهر بشراستها الفريدة وقدرتها، لكن المشهد أثبت أنه في الطبيعة "لا يوجد كبير".