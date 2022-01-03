تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220103/لابيد-يحذر-من-خطر-اتهام-الأمم-المتحدة-لإسرائيل-بممارسة-الفصل-العنصري-1054889120.html
لابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري
لابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من وجود خطر في أن تقرر إحدى الهيئات الرسمية للأمم المتحدة في العام 2022 أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري. 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:59+0000
2022-01-03T11:59+0000
إسرائيل
وزارة الخارجية الإسرائيلية
سياسة الفصل العنصري
أخبار إسرائيل اليوم
الاتفاق النووي
المحكمة الجنائية الدولية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_afe5599258a0942c939fe6884623d3c5.jpg
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، اليوم الاثنين، تناول المخاطر التي تواجه إسرائيل على الساحة الدولية خلال العام الجديد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال لابيد إنه حال حدث ذلك، فقد يترتب عليه تداعيات فورية بشكل رئيسي في مجالات الرياضة والثقافة ومحاولات طرد إسرائيل من المسابقات والفعاليات الدولية.وأضاف لابيد أن الفلسطينيين سيواصلون زيادة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتشجيع على إجراء تحقيق فعال ضد إسرائيل.وكانت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي قد أعلنت أنها ستحقق بناء على طلب فلسطين، في شبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.في سياق متصل، تطرق لابيد للمحادثات التي تشهدها العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015 وانسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي على ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية: "نحن لسنا ضد أي اتفاق، نحن بحاجة إلى اتفاق جيد. في هذه المناقشة هناك اتصال عالمي. بما في ذلك أمام الأشخاص الذين يديرون المفاوضات. لن نصل إلى النتيجة المثلى بالنسبة لنا، لكننا نعمل على تحسين المواقف لتصبح هي الأفضل بالنسبة لإسرائيل".وأضاف: "كانت بداية العودة إلى المحادثات في فيينا هي "دعونا ننتهي منها بسرعة للعودة إلى القضايا الأخرى". هذا ليس هو الحال الآن. هذه قضية رئيسية على طاولة العالم مع جميع القادة. لقد تحدثت بالفعل إلى وزير الخارجية الألماني. لكنها أصبحت في النهاية جزءا من الخطاب العالمي. في هذا الصدد، نشعر أننا نجحنا إلى حد ما في جعل العالم يستمع إلينا. نحافظ على حريتنا في العمل (العسكري ضد إيران) من خلال عدم كوننا جزءا من الاتفاقية".وتشير وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الأهداف البارزة لعام 2022 هي الحفاظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، وإحباط التهديد النووي الإيراني وتطوير تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-وضع-شرطا-لتراجع-بلاده-عن-خطواتها-ضد-إسرائيل-أمام-الجنائية-الدولية-1054745752.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b1f4f7709e9922707da0100b27d20704.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, وزارة الخارجية الإسرائيلية, سياسة الفصل العنصري, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي, المحكمة الجنائية الدولية

لابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري

11:59 GMT 03.01.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من وجود خطر في أن تقرر إحدى الهيئات الرسمية للأمم المتحدة في العام 2022 أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري.
جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، اليوم الاثنين، تناول المخاطر التي تواجه إسرائيل على الساحة الدولية خلال العام الجديد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال لابيد إنه حال حدث ذلك، فقد يترتب عليه تداعيات فورية بشكل رئيسي في مجالات الرياضة والثقافة ومحاولات طرد إسرائيل من المسابقات والفعاليات الدولية.
وأضاف لابيد أن الفلسطينيين سيواصلون زيادة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتشجيع على إجراء تحقيق فعال ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي قد أعلنت أنها ستحقق بناء على طلب فلسطين، في شبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
إعلام: عباس وضع شرطا للتراجع عن خطوات ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
29 ديسمبر 2021, 18:01 GMT
في سياق متصل، تطرق لابيد للمحادثات التي تشهدها العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015 وانسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي على ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية: "نحن لسنا ضد أي اتفاق، نحن بحاجة إلى اتفاق جيد. في هذه المناقشة هناك اتصال عالمي. بما في ذلك أمام الأشخاص الذين يديرون المفاوضات. لن نصل إلى النتيجة المثلى بالنسبة لنا، لكننا نعمل على تحسين المواقف لتصبح هي الأفضل بالنسبة لإسرائيل".
وأضاف: "كانت بداية العودة إلى المحادثات في فيينا هي "دعونا ننتهي منها بسرعة للعودة إلى القضايا الأخرى". هذا ليس هو الحال الآن. هذه قضية رئيسية على طاولة العالم مع جميع القادة. لقد تحدثت بالفعل إلى وزير الخارجية الألماني. لكنها أصبحت في النهاية جزءا من الخطاب العالمي. في هذا الصدد، نشعر أننا نجحنا إلى حد ما في جعل العالم يستمع إلينا. نحافظ على حريتنا في العمل (العسكري ضد إيران) من خلال عدم كوننا جزءا من الاتفاقية".
وتشير وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الأهداف البارزة لعام 2022 هي الحفاظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، وإحباط التهديد النووي الإيراني وتطوير تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTمجلس الشيوخ المصري يقر علاوة سنوية لا تقل عن 3%
12:40 GMTالرئيس الإيراني يتعهد بالانتقام لسليماني ما لم تتم محاكمة ترامب
12:39 GMTدراسة... علاج سرطان البروستات في ساعة فقط باستخدام التيارات الكهربائية
12:29 GMTتوجيه من محمد بن زايد بشأن طفل أفغاني مصاب بالسرطان... فيديو
12:20 GMTالشرطة السويدية تتخلى عن الأسلحة الحربية وتتسلم أخرى فريدة لمهماتها في البلاد
12:12 GMTوزير الخارجية السعودي: بحثنا مع الأردن الدور الإيراني "المزعزع" في المنطقة
12:07 GMTالمفوضية العليا الليبية: تحديد يوم 24 يناير موعدا للانتخابات بناء على المدة المطلوبة قانونيا
12:06 GMTنيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجال
12:01 GMTسيئول ترجح أن المتسلل إلى كوريا الشمالية هو أحد المنشقين عن بيونغ يانغ
11:59 GMTلابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري
11:53 GMTعلاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة
11:51 GMTبولندا تعلن استمرار التوتر على الحدود مع بيلاروسيا
11:37 GMTقناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن صديقة البيئة
11:35 GMTإسرائيل تبدأ تحصين سجن جلبوع ضد هروب الأسرى
11:32 GMTصحيفة: اجتماع مقرر بين المستشار الألماني والرئيس الروسي في يناير الجاري
11:32 GMTمختص في علم الأوبئة يتوقع موعد ذروة أوميكرون في الجزائر
11:29 GMTنقيب الأطباء في لبنان يحذر: الواقع الصحي مأزوم وطرح الإقفال التام موجود
11:28 GMT"جثة البطل سليماني"... إلى من قدمت مخابرات إسرائيل "الهدية العظيمة"
11:24 GMTظريف يهاجم ترامب ونتنياهو في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني
11:16 GMTالخارجية الألمانية: استمرار الحوار مع روسيا مهم بالنسبة للجميع