https://arabic.sputniknews.com/20220103/لابيد-يحذر-من-خطر-اتهام-الأمم-المتحدة-لإسرائيل-بممارسة-الفصل-العنصري-1054889120.html

لابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري

لابيد يحذر من خطر اتهام الأمم المتحدة لإسرائيل بممارسة الفصل العنصري

حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من وجود خطر في أن تقرر إحدى الهيئات الرسمية للأمم المتحدة في العام 2022 أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري. 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T11:59+0000

2022-01-03T11:59+0000

2022-01-03T11:59+0000

إسرائيل

وزارة الخارجية الإسرائيلية

سياسة الفصل العنصري

أخبار إسرائيل اليوم

الاتفاق النووي

المحكمة الجنائية الدولية

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جاء ذلك في إيجاز للصحفيين، اليوم الاثنين، تناول المخاطر التي تواجه إسرائيل على الساحة الدولية خلال العام الجديد، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال لابيد إنه حال حدث ذلك، فقد يترتب عليه تداعيات فورية بشكل رئيسي في مجالات الرياضة والثقافة ومحاولات طرد إسرائيل من المسابقات والفعاليات الدولية.وأضاف لابيد أن الفلسطينيين سيواصلون زيادة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتشجيع على إجراء تحقيق فعال ضد إسرائيل.وكانت المحكمة الجنائية ومقرها في لاهاي قد أعلنت أنها ستحقق بناء على طلب فلسطين، في شبهة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين لجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.في سياق متصل، تطرق لابيد للمحادثات التي تشهدها العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران عام 2015 وانسحبت منه واشنطن عام 2018، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي على ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية: "نحن لسنا ضد أي اتفاق، نحن بحاجة إلى اتفاق جيد. في هذه المناقشة هناك اتصال عالمي. بما في ذلك أمام الأشخاص الذين يديرون المفاوضات. لن نصل إلى النتيجة المثلى بالنسبة لنا، لكننا نعمل على تحسين المواقف لتصبح هي الأفضل بالنسبة لإسرائيل".وأضاف: "كانت بداية العودة إلى المحادثات في فيينا هي "دعونا ننتهي منها بسرعة للعودة إلى القضايا الأخرى". هذا ليس هو الحال الآن. هذه قضية رئيسية على طاولة العالم مع جميع القادة. لقد تحدثت بالفعل إلى وزير الخارجية الألماني. لكنها أصبحت في النهاية جزءا من الخطاب العالمي. في هذا الصدد، نشعر أننا نجحنا إلى حد ما في جعل العالم يستمع إلينا. نحافظ على حريتنا في العمل (العسكري ضد إيران) من خلال عدم كوننا جزءا من الاتفاقية".وتشير وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن الأهداف البارزة لعام 2022 هي الحفاظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، وإحباط التهديد النووي الإيراني وتطوير تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/إعلام-الرئيس-الفلسطيني-وضع-شرطا-لتراجع-بلاده-عن-خطواتها-ضد-إسرائيل-أمام-الجنائية-الدولية-1054745752.html

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إسرائيل, وزارة الخارجية الإسرائيلية, سياسة الفصل العنصري, أخبار إسرائيل اليوم, الاتفاق النووي, المحكمة الجنائية الدولية