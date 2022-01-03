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https://arabic.sputniknews.com/20220103/مبعوث-الأمم-المتحدة-إلى-السودان-يأسف-لقرار-حمدوك-الاستقالة-من-منصبه-1054904231.html
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يأسف لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يأسف لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه
أعرب المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيريتس، اليوم الاثنين، عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، داعيا الأطراف السودانية إلى... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T16:53+0000
2022-01-03T16:53+0000
العالم العربي
السودان
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيرتس، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى السودان على موقعها الرسمي، إنه يأسف لقرار حمدوك التنحي عن منصبه، مشيدا بالإنجازات التي حققها السودان تحت قيادة حكومة حمدوك.وأكد بيرتس ضرورة التغلب على حالة انعدام الثقة بين الأطراف السودانية، عبر إجراء حوار هادف وشامل.وأشار بيرتس إلى أن الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية في السودان يجب أن ترمي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى المسار الديمقراطي.وأعلن حمدوك أمس الأحد، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-استقالة-حمدوك-وتطالب-السودان-بحل-مشاكله-دون-تدخل-أجنبي-1054901256.html
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العالم العربي, السودان

مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يأسف لقرار حمدوك الاستقالة من منصبه

16:53 GMT 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعرب المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيريتس، اليوم الاثنين، عن أسفه لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك من منصبه، داعيا الأطراف السودانية إلى التغلب على حالة انعدام الثقة وإجراء حوار شامل وهادف.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيرتس، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى السودان على موقعها الرسمي، إنه يأسف لقرار حمدوك التنحي عن منصبه، مشيدا بالإنجازات التي حققها السودان تحت قيادة حكومة حمدوك.
وأكد بيرتس ضرورة التغلب على حالة انعدام الثقة بين الأطراف السودانية، عبر إجراء حوار هادف وشامل.
عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
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وأشار بيرتس إلى أن الجهود المبذولة لحل الأزمة الحالية في السودان يجب أن ترمي إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى المسار الديمقراطي.
وأعلن حمدوك أمس الأحد، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.
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وخرجت خلال الفترة الماضية، مظاهرات عدة في أنحاء السودان، دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، احتجاجا على قرارات البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين حمدوك والبرهان.
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