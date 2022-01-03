مختص في علم الأوبئة يتوقع موعد ذروة أوميكرون في الجزائر

ونقلت صحيفة "النهار" اليوم الاثنين، عن نكاع أنه من المتوقع أن تشهد الجزائر موجة لتفشي المتحور بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن. وتوقع نكاع أن يكون عدد الإصابات بمتحور أوميكرون مرتفعا، مؤكدا أن المرضى من ذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.وشدد المختص الجزائري على ضرورة أن يكون الجميع على وعي بخطورة متحور "أوميكرون" والاستعداد لمجابهته بقواعد وشروط الوقاية المعروفة.واعتبر أن الاستعداد الأمثل لمواجهة أوميكرون يكون بالحصول على اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية، مؤكدا أن بلاده ليست بمنأى عن موجة رابعة من فيروس كورونا.وأوضح نكاع أن أوميكرون هو المتحور الأكثر انتشارا مقارنة بالمتحورات الأخرى، إلا أنه الأقل خطورة.وقال إن البلدان التي شهدت تفشيا لمتحور أوميكرون لم تتأثر كثيرا خلافا للموجات السابقة، عازيا ذلك إلى ارتفاع نسبة الملقحين وهو ما كان سببا في خلق المناعة الكاملة للأشخاص.ونصح بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح أو ما تسمى بالجرعة المعززة، معتبرا أنها أصبحت ضرورة حتمية.