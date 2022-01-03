https://arabic.sputniknews.com/20220103/نقيب-الأطباء-في-لبنان-يحذر-الواقع-الصحي-مأزوم-وطرح-الإقفال-التام-موجود--1054887834.html

نقيب الأطباء في لبنان يحذر: الواقع الصحي مأزوم وطرح الإقفال التام موجود

نقيب الأطباء في لبنان يحذر: الواقع الصحي مأزوم وطرح الإقفال التام موجود

مع ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان، وضعت السلطات الرسمية قرار الإقفال العام على طاولة البحث، لأن البلاد قد تكون مقبلة على كارثة صحية في حال ارتفاع... 03.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-03T11:29+0000

2022-01-03T11:29+0000

2022-01-03T11:29+0000

العالم العربي

فيروس كورونا

لبنان

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وارتفعت إصابات كورونا في لبنان لا سيما خلال فترة الأعياد وقدوم المغتربين اللبنانيين لتمضية فرصة العيد مع أقربائهم، وهو الأمر الذي وضع وزارة الصحة في حيرة من أمرها، بشأن العودة إلى الإقفال العام، أو تشديد الإجراءات الوقائية من كورونا.وأضاف أن "الواقع الصحي مأزوم لأسباب عديدة، منها معاناة القطاع الطبي والتمريضي من نقص بالكوادر فيه بسبب الهجرة المتمادية والوضع الاقتصادي الذي نعيشه. ومن جانب آخر، المشكل الكبير هو عدم تقيد المواطنين بالتدابير الوقائية والاستهتار فيها لدرجة أن الأعداد تزيد وبنفس الوقت لا يوجد إمكانية لاستيعاب المرضى بالعناية الفائقة والمستشفيات، والمشكلة الثالثة أن هناك قسماً كبيراً من المواطنين غير ملقحين وتقدر نسبتهم بـ60% ونناشدهم دائماً بأن يتلقحوا".كما أكد على أن "نسبة هجرة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي مقلقة، هناك حوالي 2500 طبيب هاجروا وهم من الكفاءات العالية وخاصة من المستشفيات الجامعية والتي نحن بأمس الحاجة له، وفي الممرضات هناك ما لا يقل عن 3000 ممرضة هاجرت، لذلك أقول إن الطاقم الطبي والتمريضي يعاني كثيراً في الوقت الحاضر من نقص وخاصة بقطاع مرضى كورونا، ليس لدينا نفس الإمكانيات التي كانت موجودة قبل، عدا عن أن هناك أقسام في المستشفيات كانت تعالج مرضى كورونا أقفلت وهناك مستشفيات على طريق الإقفال إذا ما بقي الوضع الاقتصادي على ما هو عليه".وحول إمكانية الدعوة إلى إقفال البلد للحد من انتشار فيروس كورونا، قال أبو شرف: "حسب ازدياد أعداد المصابين خلال العشرة أيام القادمة، ونحن متخوفون منها، وأكرر أنه إذا لم يتجاوب المواطنين، فإن طرح الإقفال التام موجود مثلما يحدث في بلاد الغرب التي قررت إما الإقفال أو اتخاذ تدابير قاسية من كل النواحي".ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أثرت سلباً على القطاع الصحي والطبي في البلاد. فيما يتخوف متابعون من عجز المستشفيات عن استيعاب الأعداد الكبيرة لإصابات فيروس كورونا بسبب نقص أسرّة العناية الفائقة وارتفاع نسبة إشغال الأسرّة في كافة المستشفيات إلى 85%.ويشدد وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، حتى الساعة على معاودة التدريس الحضوري في المدارس بعد انتهاء عطلة الأعياد والتي تم تمديدها إلى العاشر من الشهر الحالي، لكن سرعة انتشار الوباء قد تدفع بالحكومة إلى تمديد إضافي لعطلة العيد، مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية سلبية.وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات فيروس كورونا قد اتخذت إجراءات لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، منها فرض قيود على حركة التجول مساء، وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل أو على فحص فيروس كورونا سلبي لا يتعدى موعد إجراؤه الـ48 ساعة.وبحسب تقارير وزارة الصحة اللبنانية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مطرد، حيث تم تسجيل 3385 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم الأول من السنة الجديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/فرض-قيود-جديدة-في-لبنان-بسبب-فيروس-كورونا-1054495579.html

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العالم العربي, فيروس كورونا, لبنان