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إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق
إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق
أعلن الجيش العراقي ومسؤولون بالتحالف، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T07:34+0000
2022-01-04T08:09+0000
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وبحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية، فإن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائراتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار.وذكرت الوكالة أن المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين، تمكن نظام الدفاع الـ"CRAM" من إسقاطهما".وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لسبوتنيك، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".وحول تحضيرات الجانب العراقي لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد ، أوضح متحدث العمليات المشتركة العراقية أن "هذه المسألة ستتم مناقشتها بعد يوم 31/12 حيث سننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستشارة والتدريب".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/مسؤول-عراقي-قاعدة-عين-الأسد-خالية-من-القوات-القتالية-للتحالف-الدولي-1054493655.html
https://arabic.sputniknews.com/20211218/يحيى-رسول-عين-الأسد-تحت-سيطرة-القوات-العراقية-1054310156.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم

إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق

07:34 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 04.01.2022)
© AP Photo / Nasser Nasserقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلن الجيش العراقي ومسؤولون بالتحالف، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.
وبحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية، فإن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائراتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار.
وذكرت الوكالة أن المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين، تمكن نظام الدفاع الـ"CRAM" من إسقاطهما".
قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في العراق، 29 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
مسؤول عراقي: قاعدة عين الأسد خالية من القوات القتالية للتحالف الدولي
23 ديسمبر 2021, 14:37 GMT
وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.
وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لسبوتنيك، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
وحول تحضيرات الجانب العراقي لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد ، أوضح متحدث العمليات المشتركة العراقية أن "هذه المسألة ستتم مناقشتها بعد يوم 31/12 حيث سننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستشارة والتدريب".
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
يحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
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