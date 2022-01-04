إحباط هجومين بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد غربي العراق

وبحسب وكالة "شفق نيوز" العراقية، فإن منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائراتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار.وذكرت الوكالة أن المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد، تعرضت فجر اليوم لهجوم بمسيرتين، تمكن نظام الدفاع الـ"CRAM" من إسقاطهما".وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لسبوتنيك، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".وحول تحضيرات الجانب العراقي لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد ، أوضح متحدث العمليات المشتركة العراقية أن "هذه المسألة ستتم مناقشتها بعد يوم 31/12 حيث سننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستشارة والتدريب".
وكانت القوات القتالية الأمريكية قد أكملت انسحابها، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، من قاعدة عين الأسد، مؤكدة أنها ستجلي أيضا قواتها من قاعدة الحرير في أربيل خلال أيام.
وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية، تحسين الخفاجي، في تصريح لسبوتنيك، أن "القوات الأميركية أكملت انسحابها بالكامل من قاعدة عين الأسد، ولم يتبق سوى المستشارين وهؤلاء دورهم للاستشارة فقط".
وحول تحضيرات الجانب العراقي لمرحلة ما بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد ، أوضح متحدث العمليات المشتركة العراقية أن "هذه المسألة ستتم مناقشتها بعد يوم 31/12 حيث سننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستشارة والتدريب".