الأمم المتحدة تأمل أن تؤدي الاجتماعات المقبلة بين روسيا والناتو إلى خفض التوترات

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي "نأمل بشدة أن يكون ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات هو تهدئة التوترات التي شهدناها في ذلك الجزء من العالم".وأضاف دوجاريك أن "الأمم المتحدة تدعم وتشجع دائما الحوار بين الدول الأعضاء على أعلى مستوى".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تأمل في أن تؤدي المفاوضات المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الضمانات الأمنية، إلى تخفيف حدة التوترات فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأوضح دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي "نأمل بشدة أن يكون ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات هو تهدئة التوترات التي شهدناها في ذلك الجزء من العالم".
وأضاف دوجاريك أن "الأمم المتحدة تدعم وتشجع دائما الحوار بين الدول الأعضاء على أعلى مستوى".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.