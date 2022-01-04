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https://arabic.sputniknews.com/20220104/وزراء-خارجية-الناتو-يناقشون-روسيا-في-اجتماع-استثنائي-يوم-7-يناير-1054927855.html
وزراء خارجية الناتو يناقشون روسيا في اجتماع استثنائي يوم 7 يناير
وزراء خارجية الناتو يناقشون روسيا في اجتماع استثنائي يوم 7 يناير
قالت المتحدثة باسم حلف الناتو، أوانا لونجيسكو، على تويتر، إن اجتماعا افتراضيا استثنائيا لوزراء خارجية الناتو سيعقد يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:04+0000
2022-01-04T12:04+0000
روسيا
العالم
الناتو
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وكتبت لونجيسكو: "يوم الجمعة ، 7 يناير، سيعقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية الناتو. سيناقشون تعزيز القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالأمن الأوروبي".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الناتو-يبدي-استعداده-لمحادثات-ذات-مغزى-مع-روسيا-1054804167.html
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روسيا, العالم, الناتو

وزراء خارجية الناتو يناقشون روسيا في اجتماع استثنائي يوم 7 يناير

12:04 GMT 04.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNمقر الناتو الجديد
مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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قالت المتحدثة باسم حلف الناتو، أوانا لونجيسكو، على تويتر، إن اجتماعا افتراضيا استثنائيا لوزراء خارجية الناتو سيعقد يوم 7 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكتبت لونجيسكو: "يوم الجمعة ، 7 يناير، سيعقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية الناتو. سيناقشون تعزيز القوة العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها، بالإضافة إلى قضايا أوسع تتعلق بالأمن الأوروبي".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
الناتو يبدي استعداده لمحادثات "ذات مغزى" مع روسيا
31 ديسمبر 2021, 17:42 GMT
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