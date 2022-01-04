البرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم

وشدد البرهان، لدى لقائه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكلها، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.هذا وطالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.
أكد رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، وسط مطالبات الآلاف بتنحيه وتسليم السلطة للمدنيين.
وشدد البرهان، لدى لقائه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكلها، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.
من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
هذا وطالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.
وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.