تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البرهان-يقول-أبواب-الحوار-ستظل-مفتوحة-وسط-مطالبات-الآلاف-بتنحيه-عن-الحكم-1054933753.html
البرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم
البرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم
أكد رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، وسط مطالبات الآلاف بتنحيه... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T14:24+0000
2022-01-04T14:24+0000
العالم العربي
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
وشدد البرهان، لدى لقائه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكلها، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.هذا وطالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211231/مستشار-البرهان-استمرار-المظاهرات-إهدارا-واستنزافا-لن-يصل-بالبلاد-إلى-حل-سياسي-1054799678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السودان

البرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم

14:24 GMT 04.01.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
أكد رئيس المجلس العسكري في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة، وسط مطالبات الآلاف بتنحيه وتسليم السلطة للمدنيين.
وشدد البرهان، لدى لقائه القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية واستكمال هياكلها، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
مستشار البرهان: استمرار المظاهرات "إهدارا واستنزافا" لن يصل بالبلاد إلى حل سياسي
31 ديسمبر 2021, 14:59 GMT
من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، إلى ضرورة الاستمرار في مسار التحول الديمقراطي، والإسراع في تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
هذا وطالب آلاف المتظاهرين في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالتنحي من منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتسليم السلطة إلى المدنيين، وفقا لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم بقنابل الغاز.
وكان البرهان قال إن القوات المسلحة هى صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:38 GMTدراسة تشير إلى النظام الغذائي الأفضل لخسارة الوزن خلال عام 2022
14:34 GMTأعضاء أوبك+ يتفقون على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل في فبراير
14:33 GMTميقاتي ينأى بالحكومة اللبنانية عن "حزب الله" بعد انتقاد السعودية.. وأردوغان يعلن عن زيارة للمملكة
14:25 GMTعقود الغاز الطبيعي في أوروبا تقفز 17% إلى 1100 دولار
14:24 GMTالبرهان يقول "أبواب الحوار ستظل مفتوحة".. وسط مطالبات الآلاف بتنحيه عن الحكم
14:19 GMTشركة بيرة أمريكية تحذف تغريدات مسيئة للمستهلكين وتعتذر عنها
14:10 GMTلماذا أثار حديث الدبيبة عن "العازبات" جدلا في ليبيا؟
14:09 GMTإسرائيل مستعدة لتسهيل دخول الفلسطينيين الأمريكيين لإعفاء مواطنيها من التأشيرة الأمريكية
13:58 GMTدراسة توضح زمرة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا
13:49 GMTآلاف السودانيين يطالبون قائد الجيش بالتنحي وتسليم السلطة للشعب
13:44 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي؟
13:42 GMT‏"إل جي" تكشف عن أضخم وأصغر تلفزيوناتها حجما على الإطلاق
13:42 GMTصخرة عملاقة غريبة تزن 132 طنا يستطيع الجميع تحريكها... صور وفيديو
13:38 GMTالقضاء الإيراني يصدر أول قرار في قضية مقتل قاسم سليماني ويوجه إنابات قضائية إلى 9 دول بينها أمريكا
13:36 GMTمتظاهرون غاضبون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر الرئيس التشيلي... فيديو وصور
13:30 GMTنائب لبناني ردا على تصريحات ميقاتي: كنا ننتظر أن تنتفض لكرامة وطنك
13:29 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على بلدة استراتيجية في شبوة إثر معارك مع "أنصار الله"
13:24 GMTرئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع
13:19 GMT"تحدث أشياء وسنشهد تزلزلهم"... قائد عسكري إيران يتحدث عن فضل "دماء قاسم سليماني"
13:19 GMTوكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي