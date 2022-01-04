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وكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي
وكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي
أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:19+0000
2022-01-04T13:19+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب "أ ف ب"، فقد تجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم قوات الأمن بقنابل الغاز.وتظاهر الآلاف في أنحاء السودان رافضين للانقلاب العسكري، بلافتات ضد ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتأتي المظاهرات عقب يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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أخبار السودان اليوم

وكالة: الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لمواجهة المتظاهرين حول القصر الرئاسي

13:19 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين.
وحسب "أ ف ب"، فقد تجمع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، وتعاملت معهم قوات الأمن بقنابل الغاز.
وتظاهر الآلاف في أنحاء السودان رافضين للانقلاب العسكري، بلافتات ضد ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي المظاهرات عقب يومين من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، استقالته من منصبه، عبر خطاب مطول للسودانيين، شرح خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب، والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك، في خطاب الاستقالة: "قررت أن أتقدم باستقالتي وأن أرد الأمانة للشعب السوداني". وتابع رئيس الوزراء السوداني: "نلت شرف خدمة بني وطني لأكثر من عامين وخلال هذه المسيرة أصبت أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى".
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