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الخارجية الأمريكية: المحادثات النووية مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع
الخارجية الأمريكية: المحادثات النووية مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T20:37+0000
2022-01-04T20:37+0000
الاتفاق النووي
إيران
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وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن المحادثات النووية لم تحرز سوى تقدم متواضع، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل في البناء على هذا التقدم خلال الأسبوع الجاري، بحسب "رويترز".وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن سوف تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي.وأوضحت أن الوقت سينفد أمام محادثات إيران عندما يتغلب التقدم في برنامج إيران النووي على مزايا عدم الانتشار بموجبه.وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/السعودية-قلقة-من-تجاوزات-إيران-وتؤكد-وقوفها-ضد-السلاح-النووي-1054937744.html
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الاتفاق النووي, إيران

الخارجية الأمريكية: المحادثات النووية مع إيران لم تحرز سوى تقدم متواضع

20:37 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أحدث التطورات في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن المحادثات النووية لم تحرز سوى تقدم متواضع، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل في البناء على هذا التقدم خلال الأسبوع الجاري، بحسب "رويترز".
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وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن سوف تتشاور مع شركائها الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي.
وأوضحت أن الوقت سينفد أمام محادثات إيران عندما يتغلب التقدم في برنامج إيران النووي على مزايا عدم الانتشار بموجبه.
وقبل أيام استأنفت إيران والدول الكبرى الجولة الثامنة من المفاوضات التي سبق وانطلقت في أبريل/نيسان الماضي برعاية الاتحاد الأوروبي.
والمحادثات التي تشهدها فيينا بين الدول الكبرى وإيران، تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة الولايات المتحدة إليه بعد انسحابها منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
والاتفاق الأصلي الموقع عام 2015، كان قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه ترامب، لترد إيران لاحقا بالتخلي عن التزاماتها النووية التي كانت قد التزمت بها بموجب الاتفاق.
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