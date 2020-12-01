الجيش المصري يعلن انطلاق مناورات "ميدوزا-10" في البحر المتوسط... صور

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن بدء فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا-10" والذي سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط.

ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة.

وأضاف البيان أن "التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك "ميدوزا-10" سيستمر لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا والمانيا بصفة مراقب".

وأوضح أن "التدريب يشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة فى التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط فى إدارة العمليات المشتركة وأيضا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات سريعة ومتلاحقة".

كما أعرب المشاركين فى التدريب من كافة الدول عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، الذي يأتي فى ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بحسب البيان.