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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الرئاسة-التركية-تحسم-زيارة-أردوغان-إلى-السعودية-والإمارات-1054930232.html
الرئاسة التركية تحسم زيارة أردوغان إلى السعودية والإمارات
الرئاسة التركية تحسم زيارة أردوغان إلى السعودية والإمارات
حسمت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات والسعودية. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T12:56+0000
2022-01-04T12:56+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الرئاسة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "موعد زيارة أردوغان إلى الإمارات والسعودية لم يؤكد بعد وليس لدينا سوى تصريحات أردوغان حول عزمه زيارة البلدين"، مشددة على أن "زيارة أردوغان إلى السعودية غير محسومة بعد".وحول السؤال عن موعد الزيارة إلى الإمارات في 14 أو 15 فبراير/ شباط المقبل، أوضحت الرئاسة أن "الزيارة إلى الإمارات شبه مؤكدة.. ولم يصلنا شيء بخصوص موعد الزيارة".وكان أردوغان، قال أمس الاثنين ، إنه "يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ‏خلال شهر فبراير/ شباط المقبل"، لتكون أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.وكان أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الشهر الماضي، في أنقرة.وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/أردوغان-يعلن-عن-اعتزامه-زيارة-السعودية-في-فبراير-فيديو-1054891850.html
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أخبار تركيا, أخبار السعودية اليوم

الرئاسة التركية تحسم زيارة أردوغان إلى السعودية والإمارات

12:56 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZERالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا - من أرشيف 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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حسمت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الإمارات والسعودية.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت الرئاسة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "موعد زيارة أردوغان إلى الإمارات والسعودية لم يؤكد بعد وليس لدينا سوى تصريحات أردوغان حول عزمه زيارة البلدين"، مشددة على أن "زيارة أردوغان إلى السعودية غير محسومة بعد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
أردوغان يعلن اعتزامه زيارة السعودية في فبراير... فيديو
أمس, 13:00 GMT
وحول السؤال عن موعد الزيارة إلى الإمارات في 14 أو 15 فبراير/ شباط المقبل، أوضحت الرئاسة أن "الزيارة إلى الإمارات شبه مؤكدة.. ولم يصلنا شيء بخصوص موعد الزيارة".
وكان أردوغان، قال أمس الاثنين ، إنه "يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية ‏خلال شهر فبراير/ شباط المقبل"، لتكون أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عام 2018.
وكان أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الشهر الماضي، في أنقرة.
وتعد الزيارة الرسمية لولي عهد أبو ظبي هي الأولى له منذ فترة، وبحث خلالها مع الرئيس التركي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والإمارات توترت منذ عام 2011، بسبب خلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017، بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
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