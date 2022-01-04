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الصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا
الصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا
أكدت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني، للسيطرة على قطاع التكنولوجيا مترامي الأطراف، خاصة شركات المنصات الصينية في... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:56+0000
2022-01-04T09:56+0000
الصين
الأمن السيبراني
التكنولوجيا
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وحسب بيان أصدرته إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (سي إيه سي)، ونشرته رويترز، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير/ شباط المقبل، وستطلب من شركات المنصات التي لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم الخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.وقال البيان: "مع إدراجات سوق الأوراق المالية، هناك خطر يتمثل في أن البنية التحتية للمعلومات الأساسية أو البيانات الأساسية أو البيانات المهمة أو كمية كبيرة من المعلومات الشخصية يمكن أن تتأثر أو تسيطر عليها أو تستخدمها بشكل ضار من قبل الحكومات الأجنبية".وأكد بيان آخر لـ"سي إيه سي" أنها ستنفذ أيضًا قواعد جديدة في الأول من مارس/ آذار المقبل، بشأن استخدام تقنية توصية الخوارزمية لزيادة الرقابة على مزودي الأخبار الذين يستخدمون التكنولوجيا لنشر المعلومات.وكانت الإدارة قد اقتراحت كلتا المجموعتين من القواعد العام الماضي ومن المتوقع أن تؤثر على مجموعة كبيرة من الشركات، مثل تيك توك، وبيت دانس، ومجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية والعديد من الشركات الأصغر.وفيما لم تحدد "سي إيه سي" ما إذا كانت القواعد ستطبق على الشركات التي تسعى للإدراج في هونغ كونغ، أكد محامون ومصرفيون أنه بناءً على صياغة القواعد، يبدو أن الشركات الصينية التي لديها أكثر من مليون مستخدم يسعون للإدراج في المدينة لن تكون ملزمة بالسعي لمراجعة الأمن السيبراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/صحيفة-بايدن-يعتزم-إدراج-8-شركات-صينية-في-القائمة-السوداء-1053976138.html
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الصين, الأمن السيبراني, التكنولوجيا

الصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا

09:56 GMT 04.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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أكدت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني، للسيطرة على قطاع التكنولوجيا مترامي الأطراف، خاصة شركات المنصات الصينية في أسواق الأسهم الخارجية.
وحسب بيان أصدرته إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (سي إيه سي)، ونشرته رويترز، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير/ شباط المقبل، وستطلب من شركات المنصات التي لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم الخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
صحيفة: بايدن يعتزم إدراج 8 شركات صينية في القائمة السوداء
15 ديسمبر 2021, 14:03 GMT
وقال البيان: "مع إدراجات سوق الأوراق المالية، هناك خطر يتمثل في أن البنية التحتية للمعلومات الأساسية أو البيانات الأساسية أو البيانات المهمة أو كمية كبيرة من المعلومات الشخصية يمكن أن تتأثر أو تسيطر عليها أو تستخدمها بشكل ضار من قبل الحكومات الأجنبية".
وأكد بيان آخر لـ"سي إيه سي" أنها ستنفذ أيضًا قواعد جديدة في الأول من مارس/ آذار المقبل، بشأن استخدام تقنية توصية الخوارزمية لزيادة الرقابة على مزودي الأخبار الذين يستخدمون التكنولوجيا لنشر المعلومات.
وأوضح البيان أن تلك القواعد ستمنح المستخدمين الحق في إيقاف تشغيل الخدمة إذا اختاروا ذلك.
وكانت الإدارة قد اقتراحت كلتا المجموعتين من القواعد العام الماضي ومن المتوقع أن تؤثر على مجموعة كبيرة من الشركات، مثل تيك توك، وبيت دانس، ومجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية والعديد من الشركات الأصغر.
وتأتي خطوة "سي إيه سي" وسط سلسلة من التغييرات التنظيمية في الصين خلال العام الماضي والتي قللت من شهية الشركات للإدراج في الخارج لكن المصرفيين يأملون في أن توفر القواعد الجديدة مزيدًا من الوضوح في عام 2022.
وفيما لم تحدد "سي إيه سي" ما إذا كانت القواعد ستطبق على الشركات التي تسعى للإدراج في هونغ كونغ، أكد محامون ومصرفيون أنه بناءً على صياغة القواعد، يبدو أن الشركات الصينية التي لديها أكثر من مليون مستخدم يسعون للإدراج في المدينة لن تكون ملزمة بالسعي لمراجعة الأمن السيبراني.
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