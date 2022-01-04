https://arabic.sputniknews.com/20220104/الصين-تفرض-قواعد-جديدة-للأمن-السيبراني-على-شركات-التكنولوجيا-1054922004.html

الصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا

الصين تفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني على شركات التكنولوجيا

أكدت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بفرض قواعد جديدة للأمن السيبراني، للسيطرة على قطاع التكنولوجيا مترامي الأطراف، خاصة شركات المنصات الصينية في... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T09:56+0000

2022-01-04T09:56+0000

2022-01-04T09:56+0000

الصين

الأمن السيبراني

التكنولوجيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1045964944_0:8:2335:1321_1920x0_80_0_0_b849256576731ce03d0f24c6c8e21651.jpg

وحسب بيان أصدرته إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (سي إيه سي)، ونشرته رويترز، فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 15 فبراير/ شباط المقبل، وستطلب من شركات المنصات التي لديها بيانات عن أكثر من مليون مستخدم الخضوع لمراجعة أمنية قبل إدراج أسهمها في الخارج.وقال البيان: "مع إدراجات سوق الأوراق المالية، هناك خطر يتمثل في أن البنية التحتية للمعلومات الأساسية أو البيانات الأساسية أو البيانات المهمة أو كمية كبيرة من المعلومات الشخصية يمكن أن تتأثر أو تسيطر عليها أو تستخدمها بشكل ضار من قبل الحكومات الأجنبية".وأكد بيان آخر لـ"سي إيه سي" أنها ستنفذ أيضًا قواعد جديدة في الأول من مارس/ آذار المقبل، بشأن استخدام تقنية توصية الخوارزمية لزيادة الرقابة على مزودي الأخبار الذين يستخدمون التكنولوجيا لنشر المعلومات.وكانت الإدارة قد اقتراحت كلتا المجموعتين من القواعد العام الماضي ومن المتوقع أن تؤثر على مجموعة كبيرة من الشركات، مثل تيك توك، وبيت دانس، ومجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية والعديد من الشركات الأصغر.وفيما لم تحدد "سي إيه سي" ما إذا كانت القواعد ستطبق على الشركات التي تسعى للإدراج في هونغ كونغ، أكد محامون ومصرفيون أنه بناءً على صياغة القواعد، يبدو أن الشركات الصينية التي لديها أكثر من مليون مستخدم يسعون للإدراج في المدينة لن تكون ملزمة بالسعي لمراجعة الأمن السيبراني.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/صحيفة-بايدن-يعتزم-إدراج-8-شركات-صينية-في-القائمة-السوداء-1053976138.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, الأمن السيبراني, التكنولوجيا