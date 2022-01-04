https://arabic.sputniknews.com/20220104/القضاء-الإيراني-يصدر-أول-قرار-في-قضية-مقتل-قاسم-سليماني-ويوجه-إنابات-قضائية-إلى-9-دول-بينها-أمريكا-1054932052.html

القضاء الإيراني يصدر أول قرار في قضية مقتل قاسم سليماني ويوجه إنابات قضائية إلى 9 دول بينها أمريكا

القضاء الإيراني يصدر أول قرار في قضية مقتل قاسم سليماني ويوجه إنابات قضائية إلى 9 دول بينها أمريكا

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن الملاحقة القضائية لـ 127 شخصا ضالعا في حادث اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T13:38+0000

2022-01-04T13:38+0000

2022-01-04T13:38+0000

أخبار إيران

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وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان، أنه "تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لـ 9 دول من ضمنها أمريكا في إطار هذا الملف، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون القانونية نورالله قدرتي أعلن في وقت سابق اليوم عن تحديد 127 متهما في ملف اغتيال قاسم سليماني.من جانبه، قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن إيران حددت 125 متهما ضالعين في مقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن الاغتيال.واعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا "العمل الإرهابي" معتبر ذلك فخرا لنفسه. مشيرا إلى أن إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر يوم 3 يناير 2020، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.وبعدها بأيام وتحديدا في 8 يناير، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي انتقاما لمقتل سليماني، لم يسفر عن وقوع ضحايا من العسكريين الأمريكيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/من-بينهم-ترامب-ودول-إيران-تحدد-125-متهما-ضالعين-في-قتل-سليماني-1054876504.html

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