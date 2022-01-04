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https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-مقتل-عشرة-سجناء-خلال-فرار-من-سجن-في-هايتي-1054915373.html
بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. مقتل عشرة سجناء خلال فرار من سجن في هايتي
بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. مقتل عشرة سجناء خلال فرار من سجن في هايتي
قتل عشرة سجناء وشرطي في هايتي خلال محاولة فرار من سجن في ضاحية العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما أعلنت الشرطة مساء أمس الإثنين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T03:53+0000
2022-01-04T03:53+0000
سجن
فرار
هايتي
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وقال المتحدث باسم الشرطة غاري ديروزييه للصحافة، إن "الحصيلة بلغت 11 قتيلا، بينهم شرطي"، مشيرا إلى أن هناك أيضا "ثلاثة رجال شرطة أصيبوا بجروح خطيرة وحالتهم الصحية تستدعي إخلاءهم إلى كوبا".وأوضح المتحدث أن محاولة الفرار جرت في سجن "كروا دي بوكيه"، ظهر الجمعة حين احتجز عدد غير محدد من السجناء بحوزتهم أسلحة نارية "ثلاثة شرطيين وممرضا" رهائن، في أثناء محاولتهم الفرار من هذا السجن الذي يعد ثاني أكبر سجون البلاد.ولفت المتحدث إلى أنه على إثر الحادث تم توقيف شرطي بشبهة ضلوعه في عملية تهريب الأسلحة إلى السجن، مشيرا إلى أن التحقيق في ملابسات هذه القضية يتواصل.محاولة اغتيال رئيس الوزراءفي سياق آخر، قال مكتب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في بيان إن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، يوم السبت.وأضاف يوم الاثنين، أن "قطاع طرق وإرهابيين" حاولوا قتل رئيس الوزراء بالرصاص في كنيسة بمدينة جوناييف في شمال البلاد، أثناء مراسم إحياء الذكرى 218 لاستقلال البلاد.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتمال ضلوع عصابات في إطلاق النار، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وشددت العصابات قبضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز.ووصفت الشرطة الحادث بأنه من عمل "جماعات مسلحة". وقبيل الواقعة وجه زعيم عصابة محلية تهديدات لهنري في وسائل إعلام محلية.وقال مكتب رئيس الوزراء إن أوامر اعتقال صدرت بحق المشتبه بهم، الذين أطلقوا النار على موكب هنري.وجدد الهجوم المخاوف بشأن سلامة المسؤولين في هايتي منذ اغتيال الرئيس.وأدى هنري، الذي تواجه حكومته تحديات متصاعدة لشرعيتها، اليمين رئيسا للوزراء بعد أسبوعين فقط من اغتيال مويس على يد مرتزقة مشتبه بهم. ولم تحدد هايتي بعد موعدا لانتخاب خليفة لمويس.
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سجن, فرار, هايتي

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. مقتل عشرة سجناء خلال فرار من سجن في هايتي

03:53 GMT 04.01.2022
© AP Photo / Rodrigo Abdرجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
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قتل عشرة سجناء وشرطي في هايتي خلال محاولة فرار من سجن في ضاحية العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما أعلنت الشرطة مساء أمس الإثنين.
وقال المتحدث باسم الشرطة غاري ديروزييه للصحافة، إن "الحصيلة بلغت 11 قتيلا، بينهم شرطي"، مشيرا إلى أن هناك أيضا "ثلاثة رجال شرطة أصيبوا بجروح خطيرة وحالتهم الصحية تستدعي إخلاءهم إلى كوبا".
وأوضح المتحدث أن محاولة الفرار جرت في سجن "كروا دي بوكيه"، ظهر الجمعة حين احتجز عدد غير محدد من السجناء بحوزتهم أسلحة نارية "ثلاثة شرطيين وممرضا" رهائن، في أثناء محاولتهم الفرار من هذا السجن الذي يعد ثاني أكبر سجون البلاد.
وأضاف أن السجناء تمكنوا أثناء تقدمهم داخل السجن شديد الحراسة من الاستيلاء على ثلاث قطع سلاح إضافية، من بينها بندقية رشاشة.
ولفت المتحدث إلى أنه على إثر الحادث تم توقيف شرطي بشبهة ضلوعه في عملية تهريب الأسلحة إلى السجن، مشيرا إلى أن التحقيق في ملابسات هذه القضية يتواصل.

محاولة اغتيال رئيس الوزراء

في سياق آخر، قال مكتب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في بيان إن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، يوم السبت.
وأضاف يوم الاثنين، أن "قطاع طرق وإرهابيين" حاولوا قتل رئيس الوزراء بالرصاص في كنيسة بمدينة جوناييف في شمال البلاد، أثناء مراسم إحياء الذكرى 218 لاستقلال البلاد.
وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هنري ومساعديه يهرعون صوب سياراتهم، بينما فتحت مجموعة مسلحة النار خارج الكنيسة في جوناييف.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتمال ضلوع عصابات في إطلاق النار، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وشددت العصابات قبضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز.
ووصفت الشرطة الحادث بأنه من عمل "جماعات مسلحة". وقبيل الواقعة وجه زعيم عصابة محلية تهديدات لهنري في وسائل إعلام محلية.
الوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
نجاة رئيس وزراء هايتي من محاولة اغتيال
2 يناير, 21:18 GMT
وقال مكتب رئيس الوزراء إن أوامر اعتقال صدرت بحق المشتبه بهم، الذين أطلقوا النار على موكب هنري.
وجدد الهجوم المخاوف بشأن سلامة المسؤولين في هايتي منذ اغتيال الرئيس.
وأدى هنري، الذي تواجه حكومته تحديات متصاعدة لشرعيتها، اليمين رئيسا للوزراء بعد أسبوعين فقط من اغتيال مويس على يد مرتزقة مشتبه بهم. ولم تحدد هايتي بعد موعدا لانتخاب خليفة لمويس.
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