https://arabic.sputniknews.com/20220104/بعد-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-مقتل-عشرة-سجناء-خلال-فرار-من-سجن-في-هايتي-1054915373.html

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. مقتل عشرة سجناء خلال فرار من سجن في هايتي

بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. مقتل عشرة سجناء خلال فرار من سجن في هايتي

قتل عشرة سجناء وشرطي في هايتي خلال محاولة فرار من سجن في ضاحية العاصمة بورت أو برنس، بحسب ما أعلنت الشرطة مساء أمس الإثنين. 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T03:53+0000

2022-01-04T03:53+0000

2022-01-04T03:53+0000

سجن

فرار

هايتي

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وقال المتحدث باسم الشرطة غاري ديروزييه للصحافة، إن "الحصيلة بلغت 11 قتيلا، بينهم شرطي"، مشيرا إلى أن هناك أيضا "ثلاثة رجال شرطة أصيبوا بجروح خطيرة وحالتهم الصحية تستدعي إخلاءهم إلى كوبا".وأوضح المتحدث أن محاولة الفرار جرت في سجن "كروا دي بوكيه"، ظهر الجمعة حين احتجز عدد غير محدد من السجناء بحوزتهم أسلحة نارية "ثلاثة شرطيين وممرضا" رهائن، في أثناء محاولتهم الفرار من هذا السجن الذي يعد ثاني أكبر سجون البلاد.ولفت المتحدث إلى أنه على إثر الحادث تم توقيف شرطي بشبهة ضلوعه في عملية تهريب الأسلحة إلى السجن، مشيرا إلى أن التحقيق في ملابسات هذه القضية يتواصل.محاولة اغتيال رئيس الوزراءفي سياق آخر، قال مكتب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في بيان إن مسلحين حاولوا اغتياله خلال حفل بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، يوم السبت.وأضاف يوم الاثنين، أن "قطاع طرق وإرهابيين" حاولوا قتل رئيس الوزراء بالرصاص في كنيسة بمدينة جوناييف في شمال البلاد، أثناء مراسم إحياء الذكرى 218 لاستقلال البلاد.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى احتمال ضلوع عصابات في إطلاق النار، الذي قالت إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.وشددت العصابات قبضتها على مناطق من هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو/تموز.ووصفت الشرطة الحادث بأنه من عمل "جماعات مسلحة". وقبيل الواقعة وجه زعيم عصابة محلية تهديدات لهنري في وسائل إعلام محلية.وقال مكتب رئيس الوزراء إن أوامر اعتقال صدرت بحق المشتبه بهم، الذين أطلقوا النار على موكب هنري.وجدد الهجوم المخاوف بشأن سلامة المسؤولين في هايتي منذ اغتيال الرئيس.وأدى هنري، الذي تواجه حكومته تحديات متصاعدة لشرعيتها، اليمين رئيسا للوزراء بعد أسبوعين فقط من اغتيال مويس على يد مرتزقة مشتبه بهم. ولم تحدد هايتي بعد موعدا لانتخاب خليفة لمويس.

https://arabic.sputniknews.com/20220102/نجاة-رئيس-وزراء-هايتي-من-محاولة-اغتيال-1054874721.html

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سجن, فرار, هايتي