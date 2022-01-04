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https://arabic.sputniknews.com/20220104/رئيس-وزراء-الصومال-يؤكد-الالتزام-بالانتهاء-من-الانتخابات-العامة-بشكل-سريع-1054931125.html
رئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع
رئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع
أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T13:24+0000
2022-01-04T13:24+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن روبلي قوله، خلال اجتماع مع ممثلين للمجتمع الدوليومنذ الأسبوع الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.وقبل يومين، شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة روبلي من منصبه. وكان الرئيس الصومالي قرر في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
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العالم العربي, الصومال

رئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع

13:24 GMT 04.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMARرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يشارك في مفاوضات الانتخابات الصومالية في مقديشو 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يشارك في مفاوضات الانتخابات الصومالية في مقديشو 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / FEISAL OMAR
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أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد فرماجو.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن روبلي قوله، خلال اجتماع مع ممثلين للمجتمع الدولي
"لقد أجريت محادثات مع ممثلي المجتمع الدولي وشكرتهم على دعمهم، وأكدت لهم التزامي باختتام الانتخابات على وجه السرعة بالتشاور مع أصحاب المصلحة؛ اتحاد مرشحي الرئاسة، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، من بين آخرين".
رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي يشارك في مفاوضات الانتخابات الصومالية في مقديشو 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي
محمد حسين روبلي
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ومنذ الأسبوع الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.
وقبل يومين، شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة روبلي من منصبه.
وكان الرئيس الصومالي قرر في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.
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وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
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