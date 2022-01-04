https://arabic.sputniknews.com/20220104/رئيس-وزراء-الصومال-يؤكد-الالتزام-بالانتهاء-من-الانتخابات-العامة-بشكل-سريع-1054931125.html

رئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع

رئيس وزراء الصومال يؤكد الالتزام بالانتهاء من الانتخابات العامة بشكل سريع

أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T13:24+0000

2022-01-04T13:24+0000

2022-01-04T13:24+0000

العالم العربي

الصومال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840507_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_854657e8810ce58d3d6618fae3fd0d03.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقل مكتب رئيس الوزراء الصومالي، في بيان اليوم الثلاثاء، عن روبلي قوله، خلال اجتماع مع ممثلين للمجتمع الدوليومنذ الأسبوع الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.وقبل يومين، شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الأسبوع الماضي عن إقالة روبلي من منصبه. وكان الرئيس الصومالي قرر في وقت سابق الشهر الفائت، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

https://arabic.sputniknews.com/20211229/رئيس-الوزراء-الصومالي-يبحث-الوضع-السياسي-مع-مسؤولة-أمريكية-كبيرة-1054729497.html

https://arabic.sputniknews.com/20211228/هل-ينزلق-الصومال-إلى-الاحتراب-الداخلي-بعد-محاولة-الانقلاب-الأخيرة؟-1054707734.html

الصومال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الصومال