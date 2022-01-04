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روستيك: نتائج تطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وكورونا تظهر العام الجاري
روستيك: نتائج تطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وكورونا تظهر العام الجاري
أكد المدير التنفيذي لشركة روستيك الروسية الحكومية، سيرغي شيميزوف، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأولية الخاصة بتطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وفيروس كورونا،... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T02:02+0000
2022-01-04T02:03+0000
فيروس كورونا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال شيميزوف: "نحن نعمل.. العام المقبل.. نحتاج إلى إجراء التجارب لجعله آمنا، وفوق كل ذلك فعّال"، في إشارة إلى اللقاح.يذكر أنه في 11 أغسطس/آب 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، تم تسجيل "إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد كوفيد-19.
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فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

روستيك: نتائج تطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وكورونا تظهر العام الجاري

02:02 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 02:03 GMT 04.01.2022)
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أكد المدير التنفيذي لشركة روستيك الروسية الحكومية، سيرغي شيميزوف، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأولية الخاصة بتطوير لقاح واحد مضاد للإنفلونزا وفيروس كورونا، سيتم تقديمها في العام الجاري 2022.
موسكو - سبوتنيك. وقال شيميزوف: "نحن نعمل.. العام المقبل.. نحتاج إلى إجراء التجارب لجعله آمنا، وفوق كل ذلك فعّال"، في إشارة إلى اللقاح.
يذكر أنه في 11 أغسطس/آب 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، تم تسجيل "إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد كوفيد-19.
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