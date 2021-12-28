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https://arabic.sputniknews.com/20211228/موسكو-تستعد-لمكافحة-موجة-جديدة-من-فيروس-كوفيد-19--1054715685.html
موسكو تستعد لمكافحة موجة جديدة من فيروس "كوفيد-19"
موسكو تستعد لمكافحة موجة جديدة من فيروس "كوفيد-19"
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تستعد لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بسلالة أوميكرون. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T19:14+0000
2021-12-28T19:14+0000
روسيا
آخر أخبار كورونا في روسيا
أوميكرون
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين خلال مقابلة مع قناة "تي في تسنتر" الروسية: "وزارة الصحة أرسلت مجموعة من الأطباء خصيصا إلى أفريقيا، حيث قاموا بدراسة طرق العلاج (العلاج من سلالة أوميكرون)، وإعداد توصيات جديدة. ونحن من جانبنا نستعد للموجة الجديدة من فيروس كورونا، (بتجهيز) قسم الخدمات الصحية، وقسم المرضى المقيمين، والعيادات الخارجية".وأشار سوبيانين إلى أن نظام الرعاية الصحية في موسكو يتم إعداده لمواجهة التحديات الجديدة، مضيفا: "سنحاول القيام بذلك... لحماية سكان موسكو قدر الإمكان".وأضاف عمدة موسكو: "إذا تبين وجود سلالة " أوميكرون" "أو أية سلالة أخرى، أعتقد أننا سنحاول وضع الحد الأدنى من القيود حتى لا يختل إيقاع العمل في المدينة".وتابع العمدة أنه مع وصول متحور "دلتا" وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، استمرت المدينة في العمل، لذا تعد السلطات نظام الرعاية الصحية في موسكو لمواجهة أية تحديات جديدة.وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فاعلية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/اكتشاف-4-حالات-إصابة-بمتحور-أوميكرون-في-روسيا--1053766629.html
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روسيا, آخر أخبار كورونا في روسيا, أوميكرون

موسكو تستعد لمكافحة موجة جديدة من فيروس "كوفيد-19"

19:14 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Maksim Mishin / الذهاب إلى بنك الصور عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء زيارته للقسم الطبي "رقم 6" في مستشفى المدينة السريري "إس. إ. سباسوكوكوتسكوغو" في شمال موسكو. ومن المخطط افتتاح هذا القسم لاستقبال مرضى "Covid-19" والمصابين بفيروس "كورونا" في 13 أبريل.
 عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أثناء زيارته للقسم الطبي رقم 6 في مستشفى المدينة السريري إس. إ. سباسوكوكوتسكوغو في شمال موسكو. ومن المخطط افتتاح هذا القسم لاستقبال مرضى Covid-19 والمصابين بفيروس كورونا في 13 أبريل. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Maksim Mishin
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تستعد لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بسلالة أوميكرون.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين خلال مقابلة مع قناة "تي في تسنتر" الروسية: "وزارة الصحة أرسلت مجموعة من الأطباء خصيصا إلى أفريقيا، حيث قاموا بدراسة طرق العلاج (العلاج من سلالة أوميكرون)، وإعداد توصيات جديدة. ونحن من جانبنا نستعد للموجة الجديدة من فيروس كورونا، (بتجهيز) قسم الخدمات الصحية، وقسم المرضى المقيمين، والعيادات الخارجية".
وأشار سوبيانين إلى أن نظام الرعاية الصحية في موسكو يتم إعداده لمواجهة التحديات الجديدة، مضيفا: "سنحاول القيام بذلك... لحماية سكان موسكو قدر الإمكان".
وأضاف عمدة موسكو: "إذا تبين وجود سلالة " أوميكرون" "أو أية سلالة أخرى، أعتقد أننا سنحاول وضع الحد الأدنى من القيود حتى لا يختل إيقاع العمل في المدينة".
وتابع العمدة أنه مع وصول متحور "دلتا" وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، استمرت المدينة في العمل، لذا تعد السلطات نظام الرعاية الصحية في موسكو لمواجهة أية تحديات جديدة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فاعلية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
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