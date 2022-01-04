عشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة غير الحكومية التي تشغل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، أنها أنقذت 31 شخصا كانوا يستقلون زورقا صغيرا.وأشارت إلى أن 65 إلى 70 شخصا آخر لجأوا خلال الليل لمنصة نفطية تابعة لشركة شل تحمل اسم ميسكار على مسافة 120 كيلومترا من السواحل التونسية.وأكدت شركة شل تونيسيا ابستريم أن عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين.وقالت الشركة التي أبلغت السلطات التونسية بالحادث، إنها ساعدت المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة، موضحة أنه تم نقل المهاجرين اليوم إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية.يذكر أن سفينة "لويز ميشال" عبارة عن زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا زينه فنان الشارع البريطاني بانكسي أحد رعاة هذه المبادرة.وتجوب هذه السفينة مياه المتوسط لإنقاذ عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متهالكة تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية.