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https://arabic.sputniknews.com/20220104/عشرات-المهاجرين-يلجؤون-إلى-منصة-نفطية-في-البحر-المتوسط--1054943882.html
عشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
عشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
ذكرت مجموعة "شل" العملاقة للنفط ومنظمة غير حكومية، أن نحو 70 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا لجؤوا إلى منصة نفطية قبل أن يتم تسليمهم... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T17:31+0000
2022-01-04T17:31+0000
أخبار تونس اليوم
مهاجرون
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة غير الحكومية التي تشغل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، أنها أنقذت 31 شخصا كانوا يستقلون زورقا صغيرا.وأشارت إلى أن 65 إلى 70 شخصا آخر لجأوا خلال الليل لمنصة نفطية تابعة لشركة شل تحمل اسم ميسكار على مسافة 120 كيلومترا من السواحل التونسية.وأكدت شركة شل تونيسيا ابستريم أن عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين.وقالت الشركة التي أبلغت السلطات التونسية بالحادث، إنها ساعدت المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة، موضحة أنه تم نقل المهاجرين اليوم إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية.يذكر أن سفينة "لويز ميشال" عبارة عن زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا زينه فنان الشارع البريطاني بانكسي أحد رعاة هذه المبادرة.وتجوب هذه السفينة مياه المتوسط لإنقاذ عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متهالكة تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/دولة-تسجل-رقما-قياسيا-من-المهاجرين-السريين-1054875242.html
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أخبار تونس اليوم, مهاجرون

عشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط

17:31 GMT 04.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASمهاجرون في بحر إيجة
مهاجرون في بحر إيجة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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ذكرت مجموعة "شل" العملاقة للنفط ومنظمة غير حكومية، أن نحو 70 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا لجؤوا إلى منصة نفطية قبل أن يتم تسليمهم إلى السلطات التونسية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة غير الحكومية التي تشغل السفينة "لويز ميشال" المتخصصة في مساعدة المهاجرين، أنها أنقذت 31 شخصا كانوا يستقلون زورقا صغيرا.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
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وأشارت إلى أن 65 إلى 70 شخصا آخر لجأوا خلال الليل لمنصة نفطية تابعة لشركة شل تحمل اسم ميسكار على مسافة 120 كيلومترا من السواحل التونسية.
وأكدت شركة شل تونيسيا ابستريم أن عددا غير محدد من المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية الاثنين.
وقالت الشركة التي أبلغت السلطات التونسية بالحادث، إنها ساعدت المهاجرين الذين حصلوا على الماء والطعام وملابس جافة، موضحة أنه تم نقل المهاجرين اليوم إلى سفينة تابعة للبحرية التونسية.
يذكر أن سفينة "لويز ميشال" عبارة عن زورق كان تابعا للبحرية الفرنسية يبلغ طوله 30 مترا زينه فنان الشارع البريطاني بانكسي أحد رعاة هذه المبادرة.
وتجوب هذه السفينة مياه المتوسط لإنقاذ عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون سنويا الوصول إلى أوروبا في غالب الأحيان على متن زوارق متهالكة تنقل أكثر من طاقتها الاستيعابية.
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