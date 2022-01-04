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https://arabic.sputniknews.com/20220104/قرش-الوحش-ماكو-يخرج-من-معركة-بلا-أنف-لكن-سلاحه-جاهز-فيديو--1054938828.html
قرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو
قرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو
رصد متتبعو الحياة البحرية مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد أنفه بعد معركة بحرية خاضها مع أعدائه لكنه خرج منها على قيد الحياة محافظا على سلاحه الفريد الذي اكتسب... 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T15:52+0000
2022-01-04T15:53+0000
مجتمع
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ونشرت صفحة "oceansnation" المتخصصة بالحياة في أعماق البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد مقدمة أنفه لكنه ما زال على قيد الحياة يجوب المياه بحثا عن الطعام.وتشتهر قروش الماكو (تعني سن القرش) "Shortfin mako shark" التي يصفها الصيادون بـ"الوحش" بتراصف أسنانها الغريب والمخيف، حيث تتراصف أنيابها الحادة بشكل عشوائي وعلى عدة صفوف لتشكل مصيدة قاتلة لا يخرج منها إلا "سعيد الحظ"، توفر لها قدرة التهام وصيد الدلافين وأسماك أبو سيف وأسماك القرش الأخرى لا على مائدتها أيضا.كما تتميز هذه المخلوقات بأنوفها المدببة والمتقدمة والتي غالبا ما تستخدمها لتستكشف المواد من حولها عن طريق اللمس أيضا، الأمر الذي، ربما أفقد سمكة القرش أنفها عندما حاولت استكشاف طريدة ما.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/قرش-يخرج-من-فم-حوت-أحدب-عملاق-في-الثانية-الأخيرة-فيديو-1054910219.html
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مجتمع, نادي الفيديو

قرش "الوحش ماكو" يخرج من معركة بلا أنف لكن سلاحه جاهز... فيديو

15:52 GMT 04.01.2022 (تم التحديث: 15:53 GMT 04.01.2022)
© Photo / pixabay/anncapicturesسمكة قرش تلتهم سمكة في المياه
سمكة قرش تلتهم سمكة في المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© Photo / pixabay/anncapictures
تابعنا عبر
رصد متتبعو الحياة البحرية مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد أنفه بعد معركة بحرية خاضها مع أعدائه لكنه خرج منها على قيد الحياة محافظا على سلاحه الفريد الذي اكتسب منه اسمه.
ونشرت صفحة "oceansnation" المتخصصة بالحياة في أعماق البحار على "إنستغرام" مشهدا مثيرا لقرش من نوع ماكو فقد مقدمة أنفه لكنه ما زال على قيد الحياة يجوب المياه بحثا عن الطعام.
وتشتهر قروش الماكو (تعني سن القرش) "Shortfin mako shark" التي يصفها الصيادون بـ"الوحش" بتراصف أسنانها الغريب والمخيف، حيث تتراصف أنيابها الحادة بشكل عشوائي وعلى عدة صفوف لتشكل مصيدة قاتلة لا يخرج منها إلا "سعيد الحظ"، توفر لها قدرة التهام وصيد الدلافين وأسماك أبو سيف وأسماك القرش الأخرى لا على مائدتها أيضا.
حوت أحدب يغوص في أعماق المياه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
قرش يخرج من فم حوت أحدب عملاق في الثانية الأخيرة... فيديو
أمس, 20:09 GMT
كما تتميز هذه المخلوقات بأنوفها المدببة والمتقدمة والتي غالبا ما تستخدمها لتستكشف المواد من حولها عن طريق اللمس أيضا، الأمر الذي، ربما أفقد سمكة القرش أنفها عندما حاولت استكشاف طريدة ما.
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