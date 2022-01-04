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هنا الزاهد تصاب بكورونا من جديد... وهذه المرة مع زوجها أحمد فهمي
هنا الزاهد تصاب بكورونا من جديد... وهذه المرة مع زوجها أحمد فهمي
أصيبت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T09:20+0000
2022-01-04T09:20+0000
مجتمع
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أخبار الفنانين في مصر
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وأعلنت الزاهد عن الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.وكتبت في منشور لها أنها هي وزوجها ثبتت إصابتهما بـ(كوفيد-19)، بعد أن جاءت نتيجة التحليلين "إيجابية".وطلبت هنا الزاهد من كافة من خالطها هي وزوجها أن يجري فحص "كورونا" للاطمئنان على نفسه للتاكد من عدم نقلهما العدوى له.وتعد هذه هي الإصابة الثانية لهنا الزاهد بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن أعلنت التقاطها له في شهر مارس/ آذار الماضي.ويأتي إعلان هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها، أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد، بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها التلفزيوني الجديد "أنا وهي" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الذي يشاركها بطولته أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.يشار إلى أن فنانين مصريين أصيبوا مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد، وهم داليا البحيري وأسرتها، وكذلك حنان ترك وزوجها وأبنائها.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

هنا الزاهد تصاب بكورونا من جديد... وهذه المرة مع زوجها أحمد فهمي

09:20 GMT 04.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالممثلة المصرية هنا الزاهد
الممثلة المصرية هنا الزاهد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
الممثلة المصرية هنا الزاهد
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أصيبت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، وزوجها الفنان أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وأعلنت الزاهد عن الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وكتبت في منشور لها أنها هي وزوجها ثبتت إصابتهما بـ(كوفيد-19)، بعد أن جاءت نتيجة التحليلين "إيجابية".
وطلبت هنا الزاهد من كافة من خالطها هي وزوجها أن يجري فحص "كورونا" للاطمئنان على نفسه للتاكد من عدم نقلهما العدوى له.
وتعد هذه هي الإصابة الثانية لهنا الزاهد بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن أعلنت التقاطها له في شهر مارس/ آذار الماضي.
ويأتي إعلان هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها، أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد، بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها التلفزيوني الجديد "أنا وهي" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الذي يشاركها بطولته أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.
يشار إلى أن فنانين مصريين أصيبوا مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد، وهم داليا البحيري وأسرتها، وكذلك حنان ترك وزوجها وأبنائها.
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