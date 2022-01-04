هنا الزاهد تصاب بكورونا من جديد... وهذه المرة مع زوجها أحمد فهمي

وأعلنت الزاهد عن الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.وكتبت في منشور لها أنها هي وزوجها ثبتت إصابتهما بـ(كوفيد-19)، بعد أن جاءت نتيجة التحليلين "إيجابية".وطلبت هنا الزاهد من كافة من خالطها هي وزوجها أن يجري فحص "كورونا" للاطمئنان على نفسه للتاكد من عدم نقلهما العدوى له.وتعد هذه هي الإصابة الثانية لهنا الزاهد بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن أعلنت التقاطها له في شهر مارس/ آذار الماضي.ويأتي إعلان هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها، أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد، بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها التلفزيوني الجديد "أنا وهي" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الذي يشاركها بطولته أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.يشار إلى أن فنانين مصريين أصيبوا مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد، وهم داليا البحيري وأسرتها، وكذلك حنان ترك وزوجها وأبنائها.
ويأتي إعلان هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها، أحمد فهمي، بفيروس "كورونا" المستجد، بالتزامن مع بدء عرض مسلسلها التلفزيوني الجديد "أنا وهي" على فضائية "سي بي سي" المصرية، الذي يشاركها بطولته أشرف عبد الباقي وأحمد حاتم، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.
يشار إلى أن فنانين مصريين أصيبوا مؤخرا بفيروس "كورونا" المستجد، وهم داليا البحيري وأسرتها، وكذلك حنان ترك وزوجها وأبنائها.