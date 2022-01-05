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"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة، تابعة لسلاح الجو الإماراتي. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T09:43+0000
2022-01-05T09:43+0000
أنصار الله
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وقل المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينق لونق 2) صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة"، لافتا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع.واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية بصاروخ أرض جو

09:43 GMT 05.01.2022
© REUTERS / HANDOUTصاروخ باليستي تطلقه "أنصار الله" في اليمن
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.
وقل المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينق لونق 2) صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة"، لافتا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تم بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، جماعة "أنصار الله" بـ"قرصنة وخطف بالسطو سفينة" ترفع علم الإمارات، مؤكدا أنها "كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوب السعودية".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله"، نقل سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لديها، إلى ميناء الصليف اليمني.
وعرض المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في مؤتمر صحفي، صورا قال قال إنها تعود لسفينة الشحن الإماراتية المحتجزة، وعلى متنها أسلحة ومدرعات وزوارق حربية.
وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، من أن الجماعة لديها الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، مضيفا "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع".
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