"الجهاد الإسلامي" تقدم عرضا عسكريا احتفالا بانتصار الأسير أبو هواش.. صور

وأفادت وكالة شهاب، مساء اليوم الأربعاء، بأن المركبات العسكرية لسرايا القدس، جابت عددا من الشوارع شرقي محافظة غزة، واعتلاها مقاتلون ممسكين بسلاحهم ورافعين صورا للأسير الفلسطيني أبو هواش.سبق وأصدرت "السرايا" تهديدات متكررة خلال أيام إضراب الأسير أبو هواش عن الطعام، وخلال فترة تردي حالته الصحية، حيث توعدت إسرائيل حينها برد عسكري حال وفاته.وقد أنهى الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، مساء أمس الثلاثاء، إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، بعد التوصل لاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على إنهاء اعتقاله الإداري في 26 شباط/فبراير المقبل.وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن اتفاقا جرى بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما، وهذا الاتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من فبراير المقبل.وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.ويذكر الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.
وعانى الأسير الفلسطيني أبو هواش في الفترة الأخيرة من إضرابه عن الطعام من وضع صحي حرج للغاية، حيث تعرض لغيبوبة متقطعة، فيما عانى من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات.
ويذكر الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.