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الرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة
الرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة
تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرا من تفشي متحور أوميكرون. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T16:33+0000
2022-01-05T16:33+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
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وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تلقيت أنا وزوجتي ميخال اليوم الجرعة الرابعة لتطعيم كورونا في مستشفى هداسا عين كارم (بمدينة القدس)".وأضاف: "أوميكرون يتفشى وقد يصل إلى كل بيت في إسرائيل. الحل واحد ووحيد، مُثبت علميا وناجع- تطعموا الآن! لا تتأخروا. احموا صحتكم وصحة أحبائكم ومحيطكم".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ تفشي اللقاح قبل عامين.وقالت الوزارة في بيان: "تم التحقق من الرقم القياسي منذ بداية الوباء في إسرائيل: 11978 ألف إصابة".والأسبوع الماضي بدأت إسرائيل في منح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا لكبار السن (60 عاما وما فوق)، والكوادر الطبية.وقالت الوزارة في بيان منفصل، أمس الثلاثاء، إن نحو 100 ألف إسرائيلي تلقوا أو سجلوا لتقلي الجرعة الرابعة من اللقاح.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا

الرئيس الإسرائيلي يتلقى الجرعة الرابعة من لقاح كورونا... صورة

16:33 GMT 05.01.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، وزوجته، أثناء تلقيهما جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد، 30 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / POOL
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تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته، مساء اليوم الأربعاء، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرا من تفشي متحور أوميكرون.
وقال هرتسوغ في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تلقيت أنا وزوجتي ميخال اليوم الجرعة الرابعة لتطعيم كورونا في مستشفى هداسا عين كارم (بمدينة القدس)".
وأضاف: "أوميكرون يتفشى وقد يصل إلى كل بيت في إسرائيل. الحل واحد ووحيد، مُثبت علميا وناجع- تطعموا الآن! لا تتأخروا. احموا صحتكم وصحة أحبائكم ومحيطكم".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أعلى معدل إصابة بكورونا منذ تفشي اللقاح قبل عامين.
وقالت الوزارة في بيان: "تم التحقق من الرقم القياسي منذ بداية الوباء في إسرائيل: 11978 ألف إصابة".
والأسبوع الماضي بدأت إسرائيل في منح الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا لكبار السن (60 عاما وما فوق)، والكوادر الطبية.
وقالت الوزارة في بيان منفصل، أمس الثلاثاء، إن نحو 100 ألف إسرائيلي تلقوا أو سجلوا لتقلي الجرعة الرابعة من اللقاح.
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