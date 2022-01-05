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https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصحة-العالمية-تقلل-من-شأن-متحور-كورونا-الجديد-المكتشف-في-فرنسا-1054982975.html
الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:42+0000
2022-01-05T17:42+0000
2022-01-05T17:42+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور".حدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/بريطانيا-واحد-من-كل-20-شخصا-في-البلاد-أصيب-بكورونا-خلال-الأسبوع-الماضي-1054982039.html
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العالم, فيروس كورونا
الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور".
حدد الأطباء
المتحور الجديد
لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.
منذ ذلك الحين، جابت
الطفرة
المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.
وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.
تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.