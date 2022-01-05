https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصحة-العالمية-تقلل-من-شأن-متحور-كورونا-الجديد-المكتشف-في-فرنسا-1054982975.html

الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا

الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا

قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T17:42+0000

2022-01-05T17:42+0000

2022-01-05T17:42+0000

العالم

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1054840251_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_62d57d6f416206c14a03be45891751f3.jpg

وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور".حدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/بريطانيا-واحد-من-كل-20-شخصا-في-البلاد-أصيب-بكورونا-خلال-الأسبوع-الماضي-1054982039.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, فيروس كورونا