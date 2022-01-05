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الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:42+0000
2022-01-05T17:42+0000
العالم
فيروس كورونا
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وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور".حدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.
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العالم, فيروس كورونا

الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا

17:42 GMT 05.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANNأشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
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قالت منظمة الصحة العالمية إن متحور فيروس كورونا الجديد المكتشف في فرنسا، لم يشكل تهديدا كبيرا منذ أن التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال عبدي محمو، مدير الحوادث في منظمة الصحة العالمية بشأن "كوفيد" في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الثلاثاء، إن المتحور "كان على رادار المنظمة، هذا الفيروس لديه الكثير من الفرص للتطور".
حدد الأطباء المتحور الجديد لدى 12 شخصا في جبال الألب الجنوبية في نفس الوقت تقريبا الذي اكتشف فيه متحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا العام الماضي.
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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17:14 GMT
منذ ذلك الحين، جابت الطفرة المكتشفة في القارة السمراء العالم وتسببت في مستويات قياسية من العدوى، على عكس الفرنسية التي أطلق عليها الباحثون اسم "آي إتش يو" المستعار.
وكتب باحثو معهد "آي إتش يو" الفرنسي في ورقة نشرت على موقع "ميدركسيف" في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، أن أول مريض مصاب بالمتحور عاد للتو من الكاميرون وكان مطعما بالكامل.
تراقب منظمة الصحة العالمية المتحورات، وعندما تجد أن أحدها قد يشكل خطرا كبيرا، فإنها تعلن أنه "نوع مثير للقلق". المتحور الفرنسي لا يزال قيد التحقيق.
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