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بريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
بريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من واحد من بين كل 20 شخصا في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بحلول الأسبوع الأخير من عام 2021، وهو أعلى معدل إصابة تم... 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T17:14+0000
2022-01-05T17:14+0000
العالم
بريطانيا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، ارتفاعا من 2.3 مليون في الأسبوع السابق، بسبب تفشي متحور "أوميكرون"، حسبما نقلت "فرانس برس".كانت مستويات الحالات غير المسبوقة هي الأعلى في لندن حيث أصيب بها شخص واحد من كل 10 أشخاص، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الجهات موثوقية حيث يأخذ عينات عشوائية من السكان.في جميع أنحاء إنجلترا، يُقدر أن شخصا واحدا من بين كل 15 شخصا في المجتمع مصاب بفيروس كورونا.قال مكتب الإحصاء الوطني: "استمرت معدلات الإصابة في الزيادة عبر جميع الفئات العمرية في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، مع استمرار أعلى المعدلات لدى الأطفال في سن المدرسة والشباب".في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث أعادت الحكومات المفوضة فرض بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، كانت المعدلات أقل قليلا حيث تراوحت بين واحد من 20 وواحد من كل 25 شخصا.
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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

بريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي

17:14 GMT 05.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021
أشخاص يصطفون في طابور للحصول على الجرعات المعززة من لقاح كورونا جنوب لندن بريطانيا 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من واحد من بين كل 20 شخصا في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بحلول الأسبوع الأخير من عام 2021، وهو أعلى معدل إصابة تم تسجيله خلال الوباء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، ارتفاعا من 2.3 مليون في الأسبوع السابق، بسبب تفشي متحور "أوميكرون"، حسبما نقلت "فرانس برس".
كانت مستويات الحالات غير المسبوقة هي الأعلى في لندن حيث أصيب بها شخص واحد من كل 10 أشخاص، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الجهات موثوقية حيث يأخذ عينات عشوائية من السكان.
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
الصحة المصرية تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا
13:00 GMT
في جميع أنحاء إنجلترا، يُقدر أن شخصا واحدا من بين كل 15 شخصا في المجتمع مصاب بفيروس كورونا.
قال مكتب الإحصاء الوطني: "استمرت معدلات الإصابة في الزيادة عبر جميع الفئات العمرية في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، مع استمرار أعلى المعدلات لدى الأطفال في سن المدرسة والشباب".
في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث أعادت الحكومات المفوضة فرض بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، كانت المعدلات أقل قليلا حيث تراوحت بين واحد من 20 وواحد من كل 25 شخصا.
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