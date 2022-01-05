https://arabic.sputniknews.com/20220105/بريطانيا-واحد-من-كل-20-شخصا-في-البلاد-أصيب-بكورونا-خلال-الأسبوع-الماضي-1054982039.html

بريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي

بريطانيا: واحد من كل 20 شخصا في البلاد أصيب بكورونا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من واحد من بين كل 20 شخصا في بريطانيا أصيب بفيروس كورونا بحلول الأسبوع الأخير من عام 2021، وهو أعلى معدل إصابة تم... 05.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-05T17:14+0000

2022-01-05T17:14+0000

2022-01-05T17:14+0000

العالم

بريطانيا

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص في المملكة المتحدة أصيبوا بالفيروس، ارتفاعا من 2.3 مليون في الأسبوع السابق، بسبب تفشي متحور "أوميكرون"، حسبما نقلت "فرانس برس".كانت مستويات الحالات غير المسبوقة هي الأعلى في لندن حيث أصيب بها شخص واحد من كل 10 أشخاص، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، والذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر الجهات موثوقية حيث يأخذ عينات عشوائية من السكان.في جميع أنحاء إنجلترا، يُقدر أن شخصا واحدا من بين كل 15 شخصا في المجتمع مصاب بفيروس كورونا.قال مكتب الإحصاء الوطني: "استمرت معدلات الإصابة في الزيادة عبر جميع الفئات العمرية في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، مع استمرار أعلى المعدلات لدى الأطفال في سن المدرسة والشباب".في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث أعادت الحكومات المفوضة فرض بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، كانت المعدلات أقل قليلا حيث تراوحت بين واحد من 20 وواحد من كل 25 شخصا.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصحة-المصرية-تكشف-عدد-الحاصلين-على-الجرعة-التنشيطية-للقاح-كورونا-1054970226.html

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العالم, بريطانيا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون